[Embedded:DeanEdwards] nedir? güvenlik uyarısı çözümü

Wordpress [Embedded:DeanEdwards] nedir? güvenlik uyarısı çözümüaXi Blogger Teknoloji İnternet ve Blogger Hakkında
[ÇÖZÜLDÜ]
ÇÖZÜM: Bu bir wordpress sitesi hatasıdır. wordpress temanızın orjinalini indirin ve kendi Function.php dosyasınızla karşılaştırın. alt kısma kodlar eklendiğini göreceksiniz. o kodları silin veya function php de hiç değişiklik yapmadıysanız orjinali ile değiştirin. bunu da bir patlak yorumcumdan öğrndim. sağolsun.
Güncelleme:2013 artık patlakhaberi Bloggera taşıdığım için virüslerle filan uğraşmayacağım oh ne güzel... uğraştım ama değecek inşallah. daha aktarılmış düzenlenip yayınlama bekleyen 1100 içerik var. Konumuza Dönelim; patlakhaber' de Avast antivirüs programı chrome ve mozilla tarayıcı ile bu hatayı verdi.
çözümü nedir diye şöyle bakındım tabii yine kendi kıvrak zekamla buldum.
şimdi sizinde siteniz [Embedded:DeanEdwards] güvenlik uyarısı veriyorsa ve
JS:Redirector-MR [Trj] trojan uyarısı veriyorsa sizde sitenizde bulunan .js kodları tek tek indirip içinde embed arayın.
ben öyle ararken ararken aklıma wordpress sitemin sidebar bileşenlerine facebook ve twitter paylaşım kodlarını koyduğumu
hatırladım ve önce onları kaldırıp tekrar tarayıcı ile siteme girdim.
bu sefer avast güvenlik uyarısı vermedi. twittwer in kodundan şüpheleniyorum demek ki onlardan birindenmiş.
sizlerde bu aralar JS:Redirector-MR [Trj] veya [Embedded:DeanEdwards] hatası veya uyarısı alıyorsanız temanızın içinde öncelikle en son eklediğiniz konu içi kodlar ve eklentiler olmak üzere bütün php .js lerde embed olarak aratın.
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