Facebook Mesajlara giremiyorum

Facebook mesajlar açılmıyor, chrome da facebook mesajlara girmiyor, faceden mesaj gönderemiyorum, okuyamıyorum,chrome facebook sohbetleri göstermiyor, facebook chat açılmıyor, faceden chat yapamıyorum,facebook mesaj yazamıyorum dönüp duruyor,

Bu nasıl iştir anlamadım 1 hafta sonra facebook uma gireyim dedim bir arkadaşa birşey yazıp çıkacaktım. chrome tarayıcı ile mesajlar a tıkladığımda dönüp duruyor, sohbet penceresi ve online olanlarda görünmüyor bilgisayara yeni format attım herhalde flash player veya başka bi eksiği var ama eksik varda demiyor. neyse sevdiredip internet explorer ile facebook mesajlara girmeye çalıştım oda açmıyor. windows masaüstü pc de yani dlaptoptan veya dizüstünden windowsu olan her bilgisayardan facebook sohbete giremiyorum diyenler için sohbet penceresi açılmıyor diyenler için çarelerini aradım ama daha bulamadım. çerezleri temizle geçmişi sil filan yazmışlar ama maalesef olmadı. hazır aklımdayken burada paylaşayım çözümünü bulunca hemen eklerim diye bu patlakhaberi girdim dua edin çözüm bulalım da facebook sohbet e giriş yapamıyorum demeyelim.Cep telefonundan facebook mesajlara giremiyorum diyenler Facebook messenger android uygulamasını yüklemeniz gerekiyor. uygulamayı yükleyin sonra tekrar kaldırın. isterseniz kaldırmayın. şu an (14 aralık 2014) masaüstü bilgisayardan girmeyi denedim girebiliyorum. cepten face mesajlarını göremiyorum giremiyorum diyenler için android marketten yani yeni adıyla google play dan facebook messenger i indirin kurun sonra kaldırın. iphone u olanlar da Apple store dan indirip kursunlar sonra istemiyorlarsa kaldırsınlar. facebook mecburen yüklettiriyor.