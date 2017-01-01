iett istanbul kart başvurusu (internetten)

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Eski bir sayfaya geldiniz faka sayfamız 2015 nisan ayında güncellendi. 2017 kasımda tekrar bağlantı güncellendi iett akbilleri artık kullanılmıyor fakat aşağıda bağlantısını verdiğimiz sayfadan iett online öğrenci kartı başvurusu, iett internetten öğretmen kartı başvurusu iett internetten paso başvurusu ve iett sosyal kart başvurusu yapabilirsiniz. açılan sayfada sayfamızdaki resime benzeyen menüden almak istediğiniz kartı seçin va formu eksiksiz doldurup gönderin. Şunları yapabilirsiniz.



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Eski bir sayfaya geldiniz faka sayfamız 2015 nisan ayında güncellendi. 2017 kasımda tekrar bağlantı güncellendi iett akbilleri artık kullanılmıyor fakat aşağıda bağlantısını verdiğimiz sayfadan iett online öğrenci kartı başvurusu, iett internetten öğretmen kartı başvurusu iett internetten paso başvurusu ve iett sosyal kart başvurusu yapabilirsiniz. açılan sayfada sayfamızdaki resime benzeyen menüden almak istediğiniz kartı seçin va formu eksiksiz doldurup gönderin. Şunları yapabilirsiniz.

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