anadolu yakası kurban satış ve kesim yerleri İBB SATIŞ VE KESİM ALANLARI



2017HABERİ

ALİBEYKÖY KURBAN SATIŞ ALANI

Adres: Güzeltepe Mah. Atatürk Cad.İBB Lojistik Destek Merkezi Karşısı\EYÜP

Kesimhane Sayısı:2-Büyükbaş Hayvan Kapasitesi:1.470-Alan: 4.940 m2AVCILAR KURBAN SATIŞ ALANI

Adres: Bahçeşehir - Esenyurt yolu doğa parkı Cad. Isparta kule Viyadüğü\AVCILAR

Kesimhane Sayısı:2-Büyükbaş Hayvan Kapasitesi:900-Alan: 23.000m2ATAŞEHİR KURBAN SATIŞ ALANI

Adres: Ataşehir Ferhat Paşa Mah. Büyükbakkalköy Yolu\ATAŞEHİR

Kesimhane Sayısı:2-Büyükbaş Hayvan Kapasitesi:1.122- Alan: 34.553,61m2SANCAKTEPE KURBAN SATIŞ ALANI

Adres: Paşaköy Mah. İsmet İnönü Cad.\SANCAKTEPE

Kesimhane Sayısı:3-Büyükbaş Hayvan Kapasitesi:2.500- Alan: 55.000m2KAYAŞEHİR KURBAN SATIŞ ALANI

Adres: Kayabaşı mah. 19. Bölge 2. Kısım Yanı\BAŞAKŞEHİR

Kesimhane Sayısı:4-Büyükbaş Hayvan Kapasitesi:2.244- Alan: 47.000m2ARNAVUTKÖY KURBAN SATIŞ ALANI

Adres: Haraççı Mah. Behice Sokak\ARNAVUTKÖY

Kesimhane Sayısı:2-Büyükbaş Hayvan Kapasitesi:1200- Alan: 10.000m2PENDİK KURBAN SATIŞ ALANI

Adres: Kurna Mah. Kurtdoğmuş yolu.\PENDİK

Kesimhane Sayısı:5- Büyükbaş Hayvan Kapasitesi:2.460

Küçükbaş Hayvan Kapasitesi:300- Alan: 60.000m2







İBB SATIŞ VE KESİM ALANLARI2017HABERİALİBEYKÖY KURBAN SATIŞ ALANIAdres: Güzeltepe Mah. Atatürk Cad.İBB Lojistik Destek Merkezi Karşısı\EYÜPKesimhane Sayısı:2-Büyükbaş Hayvan Kapasitesi:1.470-Alan: 4.940 m2AVCILAR KURBAN SATIŞ ALANIAdres: Bahçeşehir - Esenyurt yolu doğa parkı Cad. Isparta kule Viyadüğü\AVCILARKesimhane Sayısı:2-Büyükbaş Hayvan Kapasitesi:900-Alan: 23.000m2ATAŞEHİR KURBAN SATIŞ ALANIAdres: Ataşehir Ferhat Paşa Mah. Büyükbakkalköy Yolu\ATAŞEHİRKesimhane Sayısı:2-Büyükbaş Hayvan Kapasitesi:1.122- Alan: 34.553,61m2SANCAKTEPE KURBAN SATIŞ ALANIAdres: Paşaköy Mah. İsmet İnönü Cad.\SANCAKTEPEKesimhane Sayısı:3-Büyükbaş Hayvan Kapasitesi:2.500- Alan: 55.000m2KAYAŞEHİR KURBAN SATIŞ ALANIAdres: Kayabaşı mah. 19. Bölge 2. Kısım Yanı\BAŞAKŞEHİRKesimhane Sayısı:4-Büyükbaş Hayvan Kapasitesi:2.244- Alan: 47.000m2ARNAVUTKÖY KURBAN SATIŞ ALANIAdres: Haraççı Mah. Behice Sokak\ARNAVUTKÖYKesimhane Sayısı:2-Büyükbaş Hayvan Kapasitesi:1200- Alan: 10.000m2PENDİK KURBAN SATIŞ ALANIAdres: Kurna Mah. Kurtdoğmuş yolu.\PENDİKKesimhane Sayısı:5- Büyükbaş Hayvan Kapasitesi:2.460Küçükbaş Hayvan Kapasitesi:300- Alan: 60.000m2

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