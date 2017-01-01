İstanbul'a ne zaman kar yağacak

İstanbul'a Ne zaman Kar yağacak 2013


az kaldı canlar meteoroloji genel müdürlüğünden alınan bilgiye göre 6 ocak kar var kaar. işte istanbula kar geliyor mu haberi;


ANKARA - AA 2013 - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, İstanbul, pazar gününe karla başlayacak. Kar yağışı, pazartesi ve salı günleri de devam edecek. Hava sıcaklığı 3-6, pazar 1-3, pazartesi 0-3, salı eksi 1-2 derece olacak.
Yetkililer, hava sıcaklığının eksi 1 derecenin altına düşmesi beklenen İstanbul için buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Soğuk ve yağışlı hava geliyor
Tahminlere göre, 6 Ocak Pazar günü; doğu bölgelerde devam edecek yağışlara ilave olarak, ülkenin kuzeybatı kesimleri Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.
Yurdun büyük bir bölümünde görülecek yağışlar, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güney ve batısında kuvvetli, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.
Yağışlar, önümüzdeki hafta ortasına kadar ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde kar şeklinde etkili olmaya devam edecek.






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