oruç fidyemi nereye göndersem

Oruç Fidyemi Nereye Göndersem



Selamun aleykum.
bundan önceki seneler Pakistan'a yardım etmek istiyorum Afrika'ya yardım etmek istiyorum konuları açmıştık çok güzel duygusal konulardı. siz değerli okurlarımdan çok olumlu geri dönüşler almıştım. elhamdülillah.
bu sene de Tutamadığım oruç fidyemi nereye göndersem diye konu açtım hani benim gibi olup oruç tutamayanlar fidyelerini verecek olanlar için açtık ihh banneri
koyduk ama sitemiz güncellenince bannerları kaldırmak zorunda kaldık Google AMP siteler object ve embed kodlarına flaş bannerlara izin vermiyor. uğraştırıyor.





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