search conduit nasıl kaldırılır kaldırma

Search Conduit Araç Çubuğu nasıl kaldırılır kaldırma
Search conduit araç çubuğu nedir?
Search conduit araç çubuğu conduit arama servisini kullanan özelleştirilmiş hızlı ve güvenli bir araç çubuğudur.
Dünyada 250 milyondan fazla kişi virüssuz güvenli hızlı internet için search conduit araç çubuğunu kullanır.
Search Conduit Araç çubuğu ne işe yarar?
# search conduit araç çubuğunda siz bir haber sitesinde haber okurken facebook a girmeden facebook arkadaşlarınızın durum değişiklerini fotoğrafları videoları araç çubuğundan bildirim olarak anında görürsünüz. Aklınıza birşey geldiği an araç çubuğundaki
durum bildirimi ile facebook durum güncellemesi yapabilirsiniz.
#aynı şekilde Twitter tweetleri görüntüleme ve tweet atma işleminide patlakhaberin search conduit araç çubuğu ile yapabilirsiniz.
#resim müzik veya haber yada genel arama kategorisinde arama yapabilirsiniz.
#arama geçmişinizi gizlilik bilgilerinizi tek tıkla kolayca silip temizleyebilirsiniz.
# youtube araması yapıp youtube a girmeden search conduit araç çubuğu üzerinden videoları izleyebilirsiniz.
# patlakhaberin ve diğer sitelerimizin ve dilerseniz istediğiniz sitenin son eklenen haberlerini search conduit rss takip
penceresinden anında görebilirsiniz.
Search Conduit araç çubuğu kaldırma
# istediğiniz zaman güvenle ve sorunsuz olarak kaldırabilirsiniz.
aşağıda search conduiti chrome dan kaldırmayı resimle anlattım.
işlemleri numara sırasına göre yapın search conduit araç çubuğundan kurtulun.
Search Conduit araç çubuğu yapma
conduit com sitesinden kolayca yapılabilen bu araç çubuğunu sizler bedava indirip kullandıkça conduit bize ufakta olsa bir para verecek mesela siz bizim patlakhaber araç çubuğumuzu indirip onun üzerindeki arama penceresi ile bir arama yaptığınızda search conduit bizim hesabımıza 0.001 dolar ödeme geçecek. yani artık bize bir hayrınız dokunsun reklamalrımıza tıkladığınız yok bari indirin kullanın
şimdi sizlere bizim araç çubuğumuzu bedava indirme linki veriyorum. bizim patlakhaber araç çubuğu
internet explorer için search conduit araç çubuğu dur sorunsuz kullanılır aynı zamanda
Google Chrome için search conduit araç çubuğu dur ve
Mozilla Firefox için search conduit araç çubuğu dur
gereksizdir. güncellendi içerik kaldırıldı
indirme linkini kaldırdım