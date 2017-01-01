Türkiye nüfusu kaç milyon kişi

Türkiye de son nüfus sayımına göre Kaç milyon kişi yaşıyor


Türkiyenin 2010- 2011 nüfusu kaç, gerçekten tv de dedikleri gibi 70 milyon mu?
Yetmişmilyondan az mı çok mu diye merak edenler için cebime gelen
güncel bilgiyi paylaşıyorum

İstanbulun nüfusu 2011

Ankaranın, Adananın,izmirin Antalyanın nüfusu 2011, Sivasın Konyanın nüfusu kadın oranı erkek oranı sayısı kaç milyon kişi,

en kalabalık ilimiz hangisi en az nüfuslu ilimiz hangisi 2011 hepsi alttaki tabloda




il il Türkiye Nüfusu Kadın Ve Erkek sayıları





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