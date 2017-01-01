Türkiye nüfusu kaç milyon kişi

Türkiye de son nüfus sayımına göre Kaç milyon kişi yaşıyor





Türkiyenin 2010- 2011 nüfusu kaç, gerçekten tv de dedikleri gibi 70 milyon mu?Yetmişmilyondan az mı çok mu diye merak edenler için cebime gelengüncel bilgiyi paylaşıyorumİstanbulun nüfusu 2011Ankaranın, Adananın,izmirin Antalyanın nüfusu 2011, Sivasın Konyanın nüfusu kadın oranı erkek oranı sayısı kaç milyon kişi,en kalabalık ilimiz hangisi en az nüfuslu ilimiz hangisi 2011 hepsi alttaki tabloda