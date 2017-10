uykuya dalarken ayağı takılıp düşer gibi olmak

Rüyada çukura düşer gibi olup sıçrayarak uyanmak

Selamlar Patlakhaber in patlak okurları.bu yukarda bahsettiğim olayı kimi,uyurken boşluğa çukura takılır gibi olup uyanmak (sıçramak)olarak nitelendirir kimi de rüyada çukura düşmek diye.bu acaip durum hemen herkesin başına gelen bir durumdur.neden uykuya dalarken düşer gibi oluruz bunu pek çok kez yaşayan bir insan olarak benderviş sizlere bildiklerimi anlatacağım.öyle sağda solda yaza Rüyada düşerken sıçramaz uyanamazsan gerçekte ölürsün gibi palavralarainanmayın eğer uykuya dalarken düşer gibi olupta sıçrayamazsanız yani uyanamazsanızölmezsiniz ve uyanmazsınız yani güzel bir uyku çekip sabah uyanırsınız Allah'ın izniyleöncelikle şunu söyleyeyim ben bu olayın bilimsel boyutunu açıklayacak profesör yada dini boyutunuaçıklayacak alim yada inci cinci darwinci filan değilim.ben bu olayı sadece çok yaşayan biri olarak yaşadığım dönemlerle ilgili iç ve dış etkenleri gözlemleyerek açıklıyorum. ve eminim ki yazımı okuyanlar da söylediklerime katılacak.Önce size açıklayacağım rüyada düşmenin düşer gibi olmanın nasıl olduğunu bir yazayım.efenim yatağınıza uzanırsınız ve her zamankinin aksine hızla giden bir araba gibi uykuya doğru yol alırsınız öyle ki uykuya doğru seyir halindeyken içinizden şöyle düşünürsünüz"ulan amma yorulmuşum şuna bak ne biçim hızlı dalıyorum ölecek miyim ne?"uykuya dalma anınız 1-2 dakika gibi kısa olur bir iki dakikada derin bir uykuya dalmışsınız kapkaranlık bir alem içindesiniz sonra birden sanki karanlıkta yürürken ayağınız çukura gelmiş gibi gerçekte de sekerek ve "hiihy" diyerek uyanırsınız bi bakarsınız ki yataktasınız ayaklarda yerli yerinde..düşmek çukur filan yok.işte size bu olayın sebebini açıklayacağım.Efendim bunun sebebi bedeni ve ruhi olarak uykuya olan aşırı açlık.o gün çok yorulmuşsunuzdur yada bir kaç gündür sağlık nedeniyle güzel bir uyku uyuyamamışsınızdırve o neden ortadan kalkıp vücut uykuyu arzulamıştır.yada saatlerce bir meseleye kafa yormuşsunuzdur ne bileyim bedeni ve ruhu çok yoran birşey yapmışsınıdır vücut artık ısrarla uyku ve başını koyacak yastık aramaktadır.Başınızı yastığa koyduğunuz anda sinir sisteminiz hızla bir yandan beden-beyin fonksiyonlarını kesmeye çalışmakta (ki rüyada size koş emri verirken gerçekte koşup duvara toslamayın)bir yandan da metabolizmanızı yarıya rolantiye almakta (vücut çalışma sistemi) bir yandan da hızla uykuya doğru giden ruhunuza yetişip rüyalarınızda sizinle olmaya çalışmaktadır....siz 1-2 dakika içinde daldınız ve kısa bir an ölü gibi hiçbirşey hissetmeden uyudunuznormalde 90-120 dakika süren ilk uyku evresini siz 2 dakikada geçtiniz ve derin uyku evresi olan rüyaların görüldüğü REM uykusu evresine giriş yapıyorsunuz ama göreceğinize tepki verecek sinir sistemi henüz size yetişemedi tam derin uykunun kapısını açtığınız anda ayağınız aşağı doğru boşluğa gider gibi olup sekerek ve "hiiihh" diyerek uyanırsınız.çünkü beden henüz sinir sistemi ile irtibatı kesememiş sizin bu geçiş evrenizde boşluğa düştüğünüzü sanıp hemen ayağınızı toparlamaya çalışmıştır.yani kısacası rüyada ayağı çukura takılıp düşer gibi olmanın nedeni maddi bedeninizin manevi ruhunuza yetişemeyip yarı canlı olarak rüya görmenize vesile olmasıdır.-e ama ruh bedenden çıkınca ölüüür?!-evet öyle ama uykuda ruh bedenden tam olarak çıkmaz Allahın verdiği akılne kadar can lazımsa o kadarını bırakır.-ee o zaman o akılı kullanarak ölüme de böyle çare bulabiliriz bilim adamları aklı bu bölümünü araştırsınlaar?yahu konuyu dağıtmayın kardeşim ne patlak okursunuzo dediğiniz apayrı bir konu canı bedene hapsedemezsiniz bu konu beraberinde uzuun açıklamalar ve sorular getiren bir konuisterseniz onu da birgün yazarızcan bedenden çıkmayınca inşallah.can bedenden çıkmayınca dedimde Aklıma Barış Manço geldi buyurun hep beraber dinleyelimmeraklı patlak okurlar için gelsinUnutma ki Dünya Fani Veren Allah Alır Canıben nasıl unuturum senican bedenden çıkmayınca..Selametle kalınUNUTMAYIN DÜNYA FANİ...