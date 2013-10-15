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iett 15P SOĞUKSU MAHALLESİ-ÜSKÜDAR hareket saatleri

By  10/11/2013 04:49:00 ÖS  Haberi Değerlendir

Mobil iett 15P SOĞUKSU MAHALLESİ-ÜSKÜDAR hareket saatleri - CEP UYUMLU

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15P SOĞUKSU MAHALLESİ-ÜSKÜDAR Otobüsü
Güncel saatler için aşağıdaki Cep site bağlantısına tıklayınız.


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