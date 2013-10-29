29 Ekim Marmaray Tüp Geçit projesi açılışı Üsküdar

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Marmaray AçılışıYaa gördünüz mü işte cumhuriyete öyle lafla sahip çıkılmaz. böyle icraatla sahip çıkılır. Beğenmediğiniz adam 2 kıta 4 dakika yaptı. Sizler için kavmine nil nehrinde yol açan Musa a.s misali istanbul Boğazından yol açtı. 29 Ekim Cumhuriyet bayramında da açılışını yapıyor. artık bükemediğiniz bileği öpmenin zamanı gelmedi mi çağdaşus lar.Asya ile Avrupa’yı denizin altından birleştirecek 1.5 asırlık hayal, Cumhuriyet’in kuruluşunun 90. yılının kutlanacağı yarın saat 15.00’te gerçek olacak. Sultan Abdülhamid’in 1860’ta ortaya attığı ve ancak 2004 yılında inşasına başlanabilen ‘Asrın Projesi’ Marmaray’ın Üsküdar girişinde düzenlenecek açılış törenine, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile bazı yabancı devlet adamları katılacak. Hazırlıkların tamamlandığı projenin açılışı öncesi dün Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, gazetelerin genel yayın yönetmenleri ve köşe yazarlarına Marmaray projesi, entegre edilecek diğer projeler ve güvenlikle ilgili konularda açıklamalarda bulundu. Deprem, yangın ve su baskını risklerine karşı ne gibi önlemlerin alındığının da anlatıldığı toplantıda verilen bilgiye göre 29 Ekim’deki törende projenin boğazın altından geçen bölümü açılacak.Maliyeti 9.3 milyar lira Her iki yakadaki banliyö hatlarının devreye alınmasıyla Gebze ve Halkalı arası 105, Bostancı ve Bakırköy arası 37, Söğütlüçeşme ve Yenikapı arası 12, Üsküdar ve Sirkeci arası 4 dakika olacak. Gebze-Halkalı banliyö hattının da hizmete girmesiyle Gebze-Halkalı arasında 2-10 dakikada bir sefer yapılacak ve bir yönde saatte 75 bin yolcu taşıma kapasitesi sağlanacak. Marmaray’ın günlük yolcu taşıma kapasitesi ise 1 milyon olacak. Marmaray, İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın yanı sıra İstanbul Metrosu’na da bağlanacak. Marmaray’da bilet fiyatları, şehir içi ulaşım fiyatları düzeyinde, 1.95 lira olacak. 153 yıllık hayal olan Marmaray Projesi 58 metre derinliği ile ‘Dünyanın En Derin Batırma Tüneli’ unvanına sahip. İnşaatına 9 yıl önce başlanan projenin toplam maliyetinin 9.3 milyar 298 lirayı bulması bekleniyor.Marmaray Tüp Geçit Projesi Üsküdar-Yenikapı 29 ekimCisr-i Enbubir’den MARMARAY’A“Yüzyılın projesi” Marmaray’ın açılışıylada gerçekleşmiş olacak. Sultan Abdülhamid’e, 1860 yılında sunulan Prerault’un Cisr-i Enbubi projesi (deniz altı çelik tünel) ile Sirkeci ve Haydarpaşa garlarının birleştirilmesi amaçlanmış, bir kaç keç revize edilen proje hayata geçirilememişti. Abdülhamid’in bu rüyası Marmaray’ın yarınki açılış töreninde de bir belgeselle gösterilecek. Belgeselde “Cisr-i Enbubi” ve iki kıtanın deniz altından birleştirilme hayalinin anlatılacak.Hazırlıklar TAMAM29 EKİM de açılışı yapılacak Marmaray’da son hazırlıklar sürerken, Üsküdar Meydanı’nda, 10 yıldır dış dünya ile bağlantıyı kesen demir paravanların dün kaldırılmasıyla deniz görüldü. Dün ayrıca Marmaray tabelası Üsküdar’daki istasyona asılırken Cumhurbaşkanlığı Protokol Müdürlüğü heyeti de açılışın yapılacağı alanı teftiş etti. Heyet daha sonra Japonlar’la da bir toplantı yaptı. Açılışa Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin de katılacağı öğrenildi.Marmaray’da çalışmalar, 2004’te Arkeolojik kazı başlatma töreniyle başladı. Kazılarda İstanbul’un tarihine ışık tutacak 35 binin üzerinde tarihi eser ile 13 batık gemi çıkarıldı. İstanbul tarihini 8500 yıl geriye MÖ 6500’lü yıllara götüren ilk İstanbullu’nun iskeleti, 8500 yıllık ayak izleri ortaya çıkartılırken, dünya literatüründe geçen ama izine bir türlü rastlanamayan Thedesius Limanı Yenikapı’da bulundu. Yenikapı kazılarında ulaşılan ‘milenyum limanı’ da denilen bu alanda 37 batık gemi bulundu. Arkeolojik kazılar için için 126 milyon lira harcandı. Tarihi değerler, kurulacak Arkeopark’ta ve Marmaray müzesinde sergilenecek.29 Ekim Tüp Geçit açılışı ÜsküdarToplam maliyeti: 9.3 milyar lira Toplam hat uzunluğu: 76.3 km Ortalama istasyon aralığı: 1.9 km. Tüp tünel uzunluğu: 1.387 m. Şehiriçi çalışan metro hatları ile bağlantılar: 4 Bir yöndeki yolcu sayısı: 75 bin yolcu (satte /tek yön) Yüzeydeki istasyon sayısı: 36 Yeraltındaki tünel uzunluğu: 13.6 km Tren sefer sayısı: 2-10 dakika Araç sayısı: 440 adet İKİ KITA DÖRT DAKİKA VİDEO /(2 KITA 4 DAKİKA)