Bim'e gelen oribian küçük taşınabilir hoparlör nasıl

Bim'e gelen Taşınabilir Hoparlör oribian incelemesi





fıtık oldum fıttırdım şunu koyana kadar kafamdan dumanlar çıktı yaa. yok telefonu pc tanımadı videoyu aktarayımgittimlg pc suite indirdim.telefonu tanıttıkbu sefer media player sessiz oynatıyor.gittim gom player indirdim.youtube girdim yok ayar güncelle yok profil resmi düzenle40 mb videoyu 30 dakkada upload ettim.bu seferde videoda sarsıntı var düzenleyim dedi bi 20 dakka da ona 2 saatim heba oldu gitti sırf şu konuyu paylaşmak için değse bari.herneyse;iştekendinden 230mAh lityum ion usb den veya şarj aletinden şarj edilebilir bataryası var.FM radyosu varsd kart yuvası var yani sd karttan da birşeyler dinleyebilirsiniz.3watt ses çıkışı var bass lı ses için tyepesini çeviriyorsunuz akordeon gibi uzuyo biraz.diyenler aleti hoparlör konumuna getirmek için üzerindeki tekerlek gibi şeye (normalde bir sonraki bir önceki parçaya geçiş için çevrilen tuş) basılı tutuyorsunuz alet hoparlör oluyor. normal on-off ile açtığınız zaman radyo modunda açılıyor.gibi arama konusu olan şeyler de bilgimi de paylaşmış olayım bende kataloğundan okudum kataloğunda yazıyor zaten arayacağınıza oraya baksaydınız görürdünüz.