Bim'e gelen oribian küçük taşınabilir hoparlör nasıl

Bim'e gelen Taşınabilir Hoparlör oribian incelemesi
Koy cebine hoparlör.
fıtık oldum fıttırdım şu oribian hoparlör youtube inceleme videosunu koyana kadar kafamdan dumanlar çıktı yaa. yok telefonu pc tanımadı videoyu aktarayım
gittim
lg pc suite indirdim.
telefonu tanıttık
bu sefer media player sessiz oynatıyor.
gittim gom player indirdim.
youtube girdim yok ayar güncelle yok profil resmi düzenle
40 mb videoyu 30 dakkada upload ettim.
bu seferde videoda sarsıntı var düzenleyim dedi bi 20 dakka da ona 2 saatim heba oldu gitti sırf şu konuyu paylaşmak için değse bari.
herneyse;
işte Bim'e gelen oribian küçük hoparlörün özellikleri
kendinden 230mAh lityum ion usb den veya şarj aletinden şarj edilebilir bataryası var.
FM radyosu var
sd kart yuvası var yani sd karttan da birşeyler dinleyebilirsiniz.
3watt ses çıkışı var bass lı ses için tyepesini çeviriyorsunuz akordeon gibi uzuyo biraz.
Oribian hoparlörden ses çıkmıyor diyenler aleti hoparlör konumuna getirmek için üzerindeki tekerlek gibi şeye (normalde bir sonraki bir önceki parçaya geçiş için çevrilen tuş) basılı tutuyorsunuz alet hoparlör oluyor. normal on-off ile açtığınız zaman radyo modunda açılıyor.
oribian ses vermiyor, nasıl açılıyor nasıl kullanılıyor, açamadım açma kapama radyoyu kapama gibi arama konusu olan şeyler de bilgimi de paylaşmış olayım bende kataloğundan okudum kataloğunda yazıyor zaten arayacağınıza oraya baksaydınız görürdünüz.
ORİBİAN HOPARLÖRÜN 2 SAATTE YÜKLENEN 2 DK lık YOUTUBE VİDEOSU