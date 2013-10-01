büyükbaş+hayvan+küpe+sorgulama

Türkiye Gov tr Tarım bakanlığı
Büyükbaş Hayvan Küpeden sorgulamaYada Kulak numarasından büyükbaş hayvan sorgulama
ÖRNEK;
TR420001644389
Yenilenen sistem 2017 ile artık kurbanlığınızın küpesini internetten Türkiye Gov tr Tarım Hayvancılığa girerek sorgulayabilirsiniz. gtvh küpe ile büyükbaş hayvan sorgulama gov sayfasına giderek kurban kulak küpe nosu sorgulaması yapabilirsiniz.
TÜRKİYE GOV TR ÜZERİNDE KURBAN KULAK KÜPE NO SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN
istanbul tarım ilçe müdürlükleri adres iletişim bilgileri <<< için tıklayın
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Yorumlar Denetlenir