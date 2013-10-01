Salı, Ekim 01, 2013

Büyükbaş hayvan küpe sorgulama







Türkiye Gov tr Tarım bakanlığı

Büyükbaş Hayvan Küpeden sorgulama

Yada Kulak numarasından büyükbaş hayvan sorgulama

büyükbaş+hayvan+küpe+sorgulama


ÖRNEK;
TR420001644389 



Yenilenen sistem 2017 ile artık kurbanlığınızın küpesini internetten Türkiye Gov tr Tarım Hayvancılığa girerek sorgulayabilirsiniz. gtvh küpe ile büyükbaş hayvan sorgulama gov sayfasına giderek kurban kulak küpe nosu sorgulaması yapabilirsiniz.
TÜRKİYE GOV TR ÜZERİNDE KURBAN KULAK KÜPE NO SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

 istanbul tarım ilçe müdürlükleri adres iletişim bilgileri    <<< için tıklayın






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