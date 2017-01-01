Cartel orjinal klibi izle dinle indir ve cartel sözleri

Cartel Cartel Orjinal klibi izle indir sözleri de var
1995 yıllarının ve Türkiye'nin ilk rap grubu Cartel Yeni bir Albüme geliyormuş.
bizde Cartel Grubunun Cartel şarkısını çok severdik ne günlerdi bee kapşonlu thisortler moda olmuştu herkesin ağzında Karteel bir numara en büyük cehennemden çıkan çılgın türk parçası sakız olmuştu. neyse uzatmayalım önce Cartel Bir numara en büyük parçasının sözlerini sonra cartelin cartel parçasının orjinal ve kaliteli youtube klibini ve en son olarakta siz değerli patlak okurlarımız için Cartel'in Cartel parçasının 3gp videosunu ve sadece ses dosyasının indirme linkini bulabilirsiniz durun birde size güzel Cartel Resmi Koyayım.
---3gp ve indirmeler patladı ya üzgünüm---
Cartel Cartel 1 numara parçası sözleri
Cartel bir numara en büyük
Cehennemden çıkan çılgın türk
25 yaşında yüzbinlik araba
Nerden geldi bu para en iyisi sorma
Anlamazsan kafan almaz sorma
Yaşadığın yeri tanımıyon sorma
Hergün savaş caddeler kan
Kan bile kırmızı değil karakan
Karakan yine geldim buraya
Hakkınızı arayıp sormaya
Geride kalanları uyarmaya
Beraber olup carteli kurmaya
Elini vicdanına koyupta söyle
Bu hayat ne kadar sürecek böyle
Cartel deyipte geçme
Bize güvende yanlışı seçme
Kaç kere söyledik biz çocuk sana
Bir türlü kulak asmadın lafımıza
Hadi bırak onları gel yanımıza
Gel gel gel cartele gel
Bilmiyorsan sana öğretirler
Gel gel gel cartele gel
Carteldekiler kan kardeşler
95 cartel dile gelir sana
Ve şu anda erci-e konuşmakta
Cartel yanyana cancana beraber
Almanyanın caddelerinden al sana haber
Durum beter bak cartele saygı göster
Bomba rep şeklinde geliyor
İpucunu yaktık ateş devam ediyor
Ona sana bana buna kuvvet veriyor
Konuşda söylede susmada sende
Problemin çözümü bizde ve bende
Yabancısın diye seni ezemesinler
Cartel almanyanın 3 köşesinde
Bak bak bak cartel vurup geçer
Ama kime vuracağını iyi düşünüp seçer
Bütün gece zarlar cartele hazırlar
Gibi geliyor ban yoksa şüphen mi var
erci, karakan, dcp
100% cartel mamamia so pri'es
no ligo espaniol motherfucking esta'pre.
seniora seceniora mureko mo loveen mero blanco hontre' huetio prozentio e'fes
baraka se pas'es setia prases en tio ne get ria prases.
atalia ve cha baby bom bom is e dres
so baba hulenu hale'lulia en pre de
bunu koymamız yerine gerek
ittifakı kurduk hedefimiz de direk
kartalları rezile çevirdik
yeter be dedik
şimdi size mesajımızı getirdik
çek elini, dinle, bana bak
karakan, erci e, şebekemi kafana tak
birliğin önemini öğren tekliği bırak
yoksa yersin şebekemin çelik bileğinden bir tokat
hadi lan bir adım geri at
al sana şebekeden bir nasihat
hakikati tat, birbirimizi desteklememiz şart
fakat unutma bizi yaşatan tabiat
cartel kartal gibi havaya kalkar
kanadını açıp da göklerde uçar
kanlı pençesiyle göçmen gibi yaşar
yaşaması için savaşır ve parçalar
arkadan önden yandan paralar yaralar
ama buna gerek yok
çünkü cartel'e kardeş lazım hem de dah çok
ben çıkıyorum m. ali
şebekemden kork
einer für alle und alle für ein
das cartel und jetzt pass auf denn wir dringen in dich ein
zieh dich warm an und dann lan komm ran
denn die dcp zeigt nicht allein was sie kann
wir haben kararan im nacken und der reim wird dich packen
erci e deckt den rücken um den abzug zu drücken
jetzt kommt das cartel also macht euch bereit
denn es reicht euch die hand wer auch immer ihr seit
karakan, erci e ve cinayi şebeke
buluşup dolaşırız biz her gece
çünkü cartel uyumaz
hiçkimseden korkmaz
kan kardeşler hiçbir zaman ayrılmaz.
ayrılmaz..
yrlmaaz..
maaaz..
CARTEL CARTEL ORJİNAL KLİBİ 1995 İZLE
(YOUTUBE)
bu parça da bizden
şimdiki popopsu kakalı rapcilere gelsin :)