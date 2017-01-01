Cartel orjinal klibi izle dinle indir ve cartel sözleri

Cartel Cartel Orjinal klibi izle indir sözleri de var

Cartel bir numara en büyük

Cehennemden çıkan çılgın türk

25 yaşında yüzbinlik araba

Nerden geldi bu para en iyisi sorma

Anlamazsan kafan almaz sorma

Yaşadığın yeri tanımıyon sorma

Hergün savaş caddeler kan

Kan bile kırmızı değil karakan

Karakan yine geldim buraya

Hakkınızı arayıp sormaya

Geride kalanları uyarmaya

Beraber olup carteli kurmaya

Elini vicdanına koyupta söyle

Bu hayat ne kadar sürecek böyle

Cartel deyipte geçme

Bize güvende yanlışı seçme



Kaç kere söyledik biz çocuk sana

Bir türlü kulak asmadın lafımıza

Hadi bırak onları gel yanımıza

Gel gel gel cartele gel

Bilmiyorsan sana öğretirler

Gel gel gel cartele gel

Carteldekiler kan kardeşler



95 cartel dile gelir sana

Ve şu anda erci-e konuşmakta

Cartel yanyana cancana beraber

Almanyanın caddelerinden al sana haber

Durum beter bak cartele saygı göster

Bomba rep şeklinde geliyor

İpucunu yaktık ateş devam ediyor

Ona sana bana buna kuvvet veriyor

Konuşda söylede susmada sende

Problemin çözümü bizde ve bende

Yabancısın diye seni ezemesinler

Cartel almanyanın 3 köşesinde

Bak bak bak cartel vurup geçer

Ama kime vuracağını iyi düşünüp seçer

Bütün gece zarlar cartele hazırlar

Gibi geliyor ban yoksa şüphen mi var



erci, karakan, dcp

100% cartel mamamia so pri'es

no ligo espaniol motherfucking esta'pre.

seniora seceniora mureko mo loveen mero blanco hontre' huetio prozentio e'fes

baraka se pas'es setia prases en tio ne get ria prases.

atalia ve cha baby bom bom is e dres

so baba hulenu hale'lulia en pre de





bunu koymamız yerine gerek

ittifakı kurduk hedefimiz de direk

kartalları rezile çevirdik

yeter be dedik

şimdi size mesajımızı getirdik





çek elini, dinle, bana bak

karakan, erci e, şebekemi kafana tak

birliğin önemini öğren tekliği bırak

yoksa yersin şebekemin çelik bileğinden bir tokat



hadi lan bir adım geri at

al sana şebekeden bir nasihat

hakikati tat, birbirimizi desteklememiz şart

fakat unutma bizi yaşatan tabiat





cartel kartal gibi havaya kalkar

kanadını açıp da göklerde uçar

kanlı pençesiyle göçmen gibi yaşar

yaşaması için savaşır ve parçalar

arkadan önden yandan paralar yaralar

ama buna gerek yok

çünkü cartel'e kardeş lazım hem de dah çok

ben çıkıyorum m. ali

şebekemden kork



einer für alle und alle für ein

das cartel und jetzt pass auf denn wir dringen in dich ein

zieh dich warm an und dann lan komm ran

denn die dcp zeigt nicht allein was sie kann

wir haben kararan im nacken und der reim wird dich packen

erci e deckt den rücken um den abzug zu drücken

jetzt kommt das cartel also macht euch bereit

denn es reicht euch die hand wer auch immer ihr seit



karakan, erci e ve cinayi şebeke

buluşup dolaşırız biz her gece

çünkü cartel uyumaz

hiçkimseden korkmaz

kan kardeşler hiçbir zaman ayrılmaz.

ayrılmaz..

yrlmaaz..

maaaz..



CARTEL CARTEL ORJİNAL KLİBİ 1995 İZLE

(YOUTUBE)







bu parça da bizden

şimdiki popopsu kakalı rapcilere gelsin :)



1995 yıllarının ve Türkiye'nin ilk rap grubu Cartel Yeni bir Albüme geliyormuş.bizde Cartel Grubunun Cartel şarkısını çok severdik ne günlerdi bee kapşonlu thisortler moda olmuştu herkesin ağzında Karteel bir numara en büyük cehennemden çıkan çılgın türk parçası sakız olmuştu. neyse uzatmayalım önce Cartel Bir numara en büyük parçasının sözlerini sonra cartelin cartel parçasının orjinal ve kaliteli youtube klibini ve en son olarakta siz değerli patlak okurlarımız için Cartel'in Cartel parçasının 3gp videosunu ve sadece ses dosyasının indirme linkini bulabilirsiniz durun birde size güzel Cartel Resmi Koyayım.---3gp ve indirmeler patladı ya üzgünüm---