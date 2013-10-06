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İETT 1 NUMARALI HAT KİRAZLITEPE-ACIBADEM SAATLERİ

By  10/06/2013 02:10:00 ÖÖ  Haberi Değerlendir

Mobil iett iett 1 numara hareket saatleri - CEP UYUMLU

iett 1 KİRAZLITEPE-ACIBADEM saatleriMobil iett gov tr Güncellenen 1 KİRAZLITEPE-ACIBADEM hareket saatleri hafta içi ve hafta sonu en son otobüs saat kaçta kalkıyor saat kaça kadar otobüs var cep telefonunuzdan hemen görün



1 KİRAZLITEPE-ACIBADEM+otobüs+saatleriAşağıdaki Bağlantıdan Cep Telefonu uyumlu iett mobil sitenin direkt sefer saatleri sorgulama öğrenme sayfasına giderek çabuk bir şekilde cumartesi pazar hafta içi hafta sonu ilk otobüs kaçta son otobüs kaçta otobüs ne zaman gelecek,otobüsünüzün kalkış saatini öğrenebilirsiniz. saatler iett gov tr tarafından sürekli güncellendiği (Yaz saatleri Kış saatleri) için güncel otobüs hareket saatleri bilgisine ulaşırsınız.

1 KİRAZLITEPE-ACIBADEM
Güncel saatler için aşağıdaki Cep site bağlantısına tıklayınız.


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