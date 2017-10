internet paketi Nasıl Yapılır Vodafone

İnternet Paketi Nasıl yapılır vodefone

Vodafone cepnet paketleri tarife abonelik ve fiyatları 01.10.2013 vodafone com tr sitesinden alınmıştır.Aylık sadece facebook ve twitter paketi fiyatı ayda 5 liradır. pakete geçmek için mesaj olarakyazıp 3636 numaraya gönderir 5 liralık bakiyeniz olduğu zaman bakiyenizden 5 lira düşer ve size "aboneliğiniz gerçekleşmiştir" mesajı gelir artık 30 gün hiç bakiyeniz olmasa bile facebook a ve twitter e cebinizden girebilirsiniz.Cebinizin mesajlar bölümündenyazıp 3636 numaraya gönderirsiniz. dikkat edin mesajları aynı benim gibi büyük harfle ve arada 1 boşlukla yazıp göndereceksiniz. burada net250 birleşik olacak ve size onay mesajı gelecek. "Değerli Müşterimiz Hatalı mesaj gönderdiniz" diye mesaj gelirse yazdığınız mesaja dikkat edin.Vodafone Aylık 250 megabayt cepten internetin fiyatı ise 10 lira.eğer vodafone Hesabını bilen tarifedeyseniz vediyorsanız üzülmeyin geçersiniz sadece sizin aylık 250mb tarifeye geçmeniz için yazmanız gereken mesaj farklı.hesabını bilen tarifedekiler aylık 250 mb internet paketine abone olmak olmak için 3636 numarayayazıp göndermeniz gerekli. (boşluklara dikkat)Aylık 1 gb internet paketi fiyatı 20 TL dir. pakete geçmek için 3636 numarayaYazıp yollarsınız.Hesabını bilen tarifeler iseyazıp gönderirler. vodafone internet paketlerinde kotanız bittiğinde paket aşımsız, günlük ek paket satın alabilirsiniz: oda şöyle oluyor canımcım;aylık mb paket aldınız ve hop 15 günde bitti. ve o an internte girmeniz lazım giremiyorsunuz.ay dolmadan nasıl açıcam tekrar? diye efkarlanmmayın. 1.5 tl telefonunuzda krediniz varsa o zaman günlük 100mb daha paket almak içinyazın 3636 ya gönderinHesabını Bilen Tarifeler için:yazın 3636 ya gönderin günlük 100mb daha internet kullananabilirsiniz. ertesi gün yine kullanmak lazım olursa yine aynı işlemi yapıp vodafone a 1.5 tl daha baymanız lazım.100mb da dolunca iş boka sarar ve internet hızınınız şaka gibi 1kpbs a düşer.eski 8 tl lik sonradan 11.99 tl olan vodafone aylık 100mb sınırsız internet paketine yeni abonelik artık yok. Vodafone günlük limit aşımsız sınırsız internet paketi var. onunda fiyatı ve detayları dudak uçuklatıyor. paket sınırsız yani 1 gün boyunca internetiniz hiç kesilmez ama 10mb dan sonra attan inip tosbağaya binersiniz. hızınız 7.2megabit/saniye (mbps) den 96kilobit/saniye kpbs ye düşer. 10mb de zaten facebookta yarım saatte dolar. dikkat edilecek bir nokta da hem internetten indirdiğinizhemde internete gönderdiğiniz (upload) verilerin toplamı tarifeye dahil edilir. 5megapiksel bir telefonla çekilen ortalama 2.5mb boyutunda 4 tane fotoğrafınızı facebooka veya twittera gönderdiğinizde 10mb kotanız dolar ve hop at sizi sırtından atıp tosbağaya bindirir. sadece facebook ve twitter kullananlar için facebook twitter paketi daha mantıklı. vodafone günlük sınırsız internet paketinin fiyatı 1.5 tl. hergün yapsanız aylık sınırsız internetiniz 300megabaytı 3g hızında (30 gün 10ar megabayt) geri kalanı tosbağa (edge) hızında olur ve ayda 45tl vodafone a sadece öküz gibi yavaş internet parası bayılırısınız. konuşma mesajlaşma hariç. 20 de ona baysanız ooof. o fiyata vip tarifeler var yani hiç akıl kârı değil. paketi almak içinyazıp bilin bakalım hangi numaraya göndereceksiniz?