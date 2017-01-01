2. el Kıyafet Yardımı yapmak istiyorumAslında Giymediğim eski kıyafetlerimden kurtulmak istiyorum diyenler için ikinci el kıyafet toplama kampanyası ile ilgili eski bir haberimiz.
İstanbul Ankara İzmir Kısacası Her yerden Kullanmadığımız Kıyafetleri değerlendirmek için ve "sağ tarafa" yazılması için sizlerle Twitterdan @yaziyor Serdar Tuncer abim Aracılığı ile bir hayır işi paylaşıyorum benim sevgili patlak okurlarım. Kullanmadığınız giysiler Kışlık kıyafetler Ayakkabı battaniye ne varsa Ülkemizdeki Suriyeli Göçmenlere gönderebilir mişiz. yani burdan sadece kullanmadığımız giymediğimiz çöpe atmaya kıyamadığımız "Değersiz Gördüğümüz" şeyleri paylaşma anlamı çıkarmayalım Saraçhanede soğukta yatan Suriye'li Ailelerle sıcak birşeyler paylaşalım ensar olalım etkinliğinde durumu iyi olanlar Allah ile ticaretini yüksek meblağda yapsın. size yemin ediyorum en kârlı yatırım.
Kıyafet yardımı yapmak isteyenler - Eski Kıyafetleri Nereye verebiliriz diyenler
evet kıyafet yardımı yapmak istiyorum eski kıyafetleri giysileri nereye verebilirim diyenler
0539 772 45 44 no ya ulaşacaklarmış twitter adresi @avahapy