Kurban Derisi yetkisi fasa fiso mu?

Her sene resmi makamlardan izin alarak vatandaşın Kurban Derilerini Toplayandaha sonra da bu derilerin nereye gittiğinin hesabını veremeyen THK (Türk Hava Kurumu)nunkurban derisi toplama yetkisi yasal mı? Kurban Derilerinin resmi makamlarla THK ya verilmiş olması ile vatandaşın kurban aldığı zamandan itibaren eti kendisinin derisi THK nın mı oluyor?böyle bir hak yasa ile düzenlenebilir mi? Düzenlenirse yarın birgün de Kurban Eti Toplama yetkisiTEKEL in diye bir resmi izin çıkarsa ne olacak? benim aldığım malın nereleri benim nerelerini kimlere verebilirim kimlere verememem bunu yasa mı düzenleyecek? bu şuna benzemiyor mubir araba alıyorum hoop resmi makamdan izin arabayı kullanma yetkisi THK nınbir yoğurt alıyorum hoop yoğurdun kaymağını yeme yetkisi THK nın. sahiden Kurban Derisi Toplama yetkisi diye birşey olabilir mi yoksa fasa fiso mu?hem THK nın dini bir vecibe olan Kurbanla ne işi var yoksa Atatürk'ün İstikbal Göklerdedir sözünüçevirip İstikbal Derilerdedir mi yaptılar? sadece merak?Habervaktim'den Rıfat Yörük'ün dediği gibiOldu olacak.. zuhahahaa unutmadan THK Genel Başkan Yardımcısı İsmet Kayhan Demiş ki;''Derisini vermek için herkes bizi ayağına çağırmasın. Çünkü çok fazla masraf etmek istemiyoruz. Vatandaşlarımızın biraz daha ellerini taşın altına koymalarını istiyoruz'yani derilerinizi (pardon resmi olarak THK nın olan derileri) yıkayın, şaplayın tertemiz atın arabaya götürün teslim edin. elinizi biraz taşın altınakoyun canım.