Namus Kavramını Anlayamayan Uzaylıyla Görüştük

Namus iki bacak arasında mı olurmuş?

Turkey gündemini son zamanlarda ahlak namus video kaset tartışmaları işgal etmiş durumda olmak.

Benim anlamadığım bu tartışmalar içinde bazı writer humanlar namusu iki leg arasında arayanlar diye interesting yazılar yazmak. Ve aslında namusun head da olduğunu savunmak.

Yani şimdi bir insanın kafasının içinde namus bulunmak fakat o insan two leg arasını da özgürce kullanmak ve olmak mı bu insan namuslu?

Bizim xglon gezegende bir söz var;

Guli gu, gu-li-gu, noon guguligu

Yani bu turkey ata sözü olarak şuna benzemekte

Ayinesi iştir kişinin lafa bakmamak.

Ben anlamıyor insanoğlunun kavramlarını. Birde tersten düşünmek ben.

Yani dont use iki leg arası ama kafa çalışmak harıl harıl namussuzluğa.

Ağzı hep under bel olmak.

Peki bu kişi olmakta mı namuslu?

Bence yine error var.

Bu konular üzerine derin derin düşünmek ve namusun tanımını şu şekilde belirlemek ben

Namus eline diline gözüne beline aklına hakim olmak. Birinden biri bozulmak namus bozulmak.

Namus kutsal bir değer olmak ve uğrunda göz kırpmadan cinayetler işlenen bir yargı olmak. Umarım doğru anlamışındır dünya daki namus olgusunu.

Very namuslu günler dilerim

Gutentak dünyalı kardeşler.İngilterenin New Kazablanka Eyaletinde bulunan ufo dan canlı çıkıp evcilleştirilen ve sonra Türkiye'ye de saklanan uzaylıya PatlakHaber ulaştı.Türkçe ile ingilizceyi birbirine karıştıran aşıları yapılmış evcil uzaylı dostumuzun kafasını bu konu çok karıştırmış.bu konuda bize şunları söyledi;Düşünceli Uzaylı Dostumuz şu karara vardığını patlak muhabirimize belirtti;