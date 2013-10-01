1 Ekim 2013 Salı

Tarim hayvancılık istanbul ilçe müdürlükleri adres iletişim





Tarım ve Hayvancılık istanbul ilçe müdürlükleri adres ve iletişim bilgileri

istanbul ilçe tarım müdürlüğü adres iletişim
Bu bilgileri Kurbanlık hayvanın küpesinden sağlık durumunu ve yaşını öğrenme işlemi yapabilmeniz için giriyoruz çünkü Büyükbaş Küçükbaş koyun koç Deve tosun boğa öküz dana kısaca kurbanlık bütün hayvanların küpelerinden sorgu yapma işlemi internetten sadece veterinerlere özelturkvet sitesinde yapılabiliyor. vatandaş için kurban küpe numarasından sağlık durumu öğrenme işlemi ilçe Tarım müdürlüklerinden yapılıyormuş. Gitmeden önce bir telefon edin belki telefonla da yapılabiliyordur. yada ilçe tarım müdürlüğü telefon numaralarını arayıp küpe numarası ile gelsek bize bilgi verir misiniz yada telefonla bilgilendirme hizmetiniz var mı diye sorun.
ADALAR İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ adres iletişim telefon no:
Müdür:  Feramis ÇİFTÇİTel: 216 382 46 60
Santral:  216 382 46 60Faks: 216 382 46 00
Adres: Nizam Mah. 23 Nisan Cad. Bahçeönü Sk. Num:2  Büyükada/Adalar/İST.
Web Adresi: www.adalartarım.gov.trE Posta:   adalar@istanbultarim.gov.tr

ARNAVUTKÖY İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ adres iletişim telefon no:
Müdür:  Nurullah TINAZTel: 212 597 87 60
Santral:  212 597 87 60Faks: 212 597 66 68
Adres:  Hükümet Konağı Yıldırım Beyazıt Cad. No:41 K:2 Arnavutköy
Web AdresiE Posta:   arnavutkoy@istanbultarim.gov.tr

ATAŞEHİR İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ adres iletişim telefon no:
Müdür:  Muhammet ERCİKTel: 216 572 72 99
Santral:  216 572 72 99Faks: 216 469 20 77
Adres: Hükümet Konağı Merdivenköy Yolu No:9/2A K:3 K.Bakkalköy Ataşehir
Web Adresi:  www.atasehirtarim.gov.trE Posta:   atasehir@istanbultarim.gov.tr

AVCILAR İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ adres iletişim telefon no:
Müdür: Ali YILDIRIMTel: 212 591 38 62
Santral: 212 591 38 60Faks: 212 591 38 61
Adres: Hükümet Konağı Cihangir Mah. Ormanlı Cad. No:55 C Blok K:4 Avcılar
Web Adresi: -E Posta:   avcilar@istanbultarim.gov.tr

BAĞCILAR İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ adres iletişim telefon no:
Müdür: Fikri EVKAYATel: 212 461 74 74
Santral: 212 461 79 79Faks: 212 461 75 75
Adres: Çınar Mah. 5/1 Sokak No:6 Kat:4 Bağcılar
Web Adresi: - E Posta:   bagcilar@istanbultarim.gov.tr

BAHÇELİEVLER İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ adres iletişim telefon no:
Müdür: Ali Osman SARITel: 212 441 87 88
Santral: 212 441 86 86Faks: 212 441 86 88
Adres: Hükümet Konağı Kat:2 Bahçelievler
Web Adresi: - E Posta:   bahcelievler@istanbultarim.gov.tr

BAKIRKÖY İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ adres iletişim telefon no:
Müdür: Sinan TAŞKIRTel: 212 572 72 27
Santral: 212 572 72 27Faks: 12 572 71 42
Adres: Hükümet Konağı K:2 Bakırköy
Web Adresi: -E Posta:   bakirkoy@istanbultarim.gov.tr

BAŞAKŞEHİR İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ adres iletişim telefon no:
Müdür: Muzaffer KARTALTel: 212 488 44 79
Santral: 212 488 44 80Faks: 212 488 44 79
Adres: Zakkum sok. 4. Etap 1. Kısım V1 K57 No:5 Başakşehir
Web Adresi: -E Posta:   basaksehir@istanbultarim.gov.tr

BAYRAMPAŞA İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ adres iletişim telefon no:
Müdür: Bülent ÇALIŞKANTel: 212 640 41 17
Santral: 212 437 39 37Faks: 212 640 41 18
Adres: Sebze Hali Girişi Cami Karşısı Bayrampaşa
Web Adresi: -E Posta:   bayrampasa@istanbultarim.gov.tr

BEŞİKTAŞ İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ adres iletişim telefon no: 
Müdür: Ömer ÇALIŞKANTel: 212 356 76 57
Santral: 212 356 76 58Faks: 212 356 76 59
Adres: Gayrettepe Mah. Gönenoğlu sok No:10
Web Adresi: -E Posta:   besiktas@istanbultarim.gov.tr

BEYLİKDÜZÜ İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
Müdür: Faruk DOĞANTel: 212 875 96 54
Santral: 212 875 96 55Faks: 212 875 96 56
Adres: Kavaklı Mah. İstanbul Cad. No:55 Beylikdüzü
Web Adresi: www.beylikduzutarim.gov.trE Posta:  beylikduzu@istanbultarim.gov.tr 34beylikdüzü@kkgm.gov.tr

BEYKOZ İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
Müdür: İbrahim ÖZDEMİRTel: 216 680 22 89
Santral: 216 331 04 17 - 331 14 46Faks: 216 425 75 89
Adres: Hükümet Konağı K:2 Beykoz
Web Adresi: www.beykoztarim.gov.trE Posta:   beykoz@istanbultarim.gov.tr

BEYOĞLU İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
Müdür: Sema KAYATel: 212 638 68 70
Santral: 212 638 68 70Faks: 212 638 68 88
Adres: Emin Sinan Mah. Evkaf Sok. No:15 Çemberlitaş Fatih
Web Adresi: -E Posta:   beyoglu@istanbultarim.gov.tr

BÜYÜKÇEKMECE İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
Müdür: Yücel DUMANTel: 212 855 94 30
Santral: 212 855 94 27-28Faks: 212 855 94 29
Adres: Pınartepe Mah. İstanbul Cad. No:71 Büyükçekmece
Web Adresi: -E Posta:   bcekmece@istanbultarim.gov.tr

ÇATALCA İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
Müdür: Kadir GÜNGÖRTel: 212 789 51 33
Santral: 212 789 10 09Faks: 212 789 10 39
Adres: Ferhatpaşa Mah. Şerafettin Arda sok. No:10 Çatalca
Web Adresi: -E Posta:   catalca@istanbultarim.gov.tr

ÇEKMEKÖY İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ adres iletişim telefon no:
Müdür: Ömer YILMAZTel: 216 640 59 20
Santral: 216 640 59 24Faks: 216 640 59 22
Adres: Hükümet Konağı Çamlık Mah. Şahinbey Cad. Kat:4 Çekmeköy
Web Adresi: www.cekmekoytarim.gov.trE Posta:   cekmekoy@istanbultarim.gov.tr

ESENLER İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
Müdür: Turgut ŞİŞMANTel: 212 430 92 35
Santral: 212 430 92 37Faks: 212 430 92 41
Adres: Fevzi Çakmak Mah. İstanbul Cad. No:23 K:1 Esenler - İSTANBUL
Web Adresi: -E Posta:   esenler@istanbultarim.gov.tr

ESENYURT İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ adres iletişim telefon no:
Müdür: Özgür UZUNTel: 212 596 29 73
Santral: 212 596 29 73Faks: 212 596 29 72
Adres: Hükümet Konağı Doğan Araslı Bulvarı Esenyurt
Web Adresi: www.esenyurttarim.gov.trE Posta:   esenyurt@istanbultarim.gov.tr

EYÜP İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
Müdür: Hikmet BAĞCITel: 212 614 75 30
Santral: 212 545 62 67 - 68Faks: 212 545 41 00
Adres: Hükümet Konağı İslambey Mah. Hz. Halit Bulvarı No:26/1 Eyüp
Web Adresi: -E Posta:   eyup@istanbultarim.gov.tr

FATİH İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
Müdür: Arkan AKALTel: 212 631 19 60
Santral: 212 631 17 06Faks: 212 631 17 08
Adres: İskenderpaşa Mah. Yeşil Tekke Sok. No:33 Kıztaşı Fatih
Web Adresi: -E Posta:   fatih@istanbultarim.gov.tr

GAZİOSMANPAŞA İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
Müdür: Nuri ŞAHİNTel: 212 563 80 99
Santral: 212 563 80 80Faks: 212 563 80 83
Adres: Yenidoğan Mah. Ordu Cad. Süheyla Sok. No:1/3 6. Kat Gaziosmanpaşa
Web Adresi: -E Posta:   gaziosmanpasa@istanbultarim.gov.tr

GÜNGÖREN İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
Müdür: Erman KARAMANTel: 212 677 87 88
Santral: 212 641 13 79Faks: 212 641 13 59
Adres: Hükümet Konağı Merkez Mah. G.Osmanpaşa Cad. No:36-38 K:2 Güngören
Web Adresi: -E Posta:   gungoren@istanbultarim.gov.tr

KADIKÖY İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ adres iletişim telefon no:
Müdür: Sefer ŞAHİNTÜRKTel: 216 519 76 04
Santral: 216 519 76 04Faks: 216 519 76 05
Adres: Çınar Mah. Atatürk Cad. No:35 K:1 Küçükyalı
Web Adresi: -E Posta:   kadikoy@istanbultarim.gov.tr

KAĞITHANE İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
Müdür: Gökhan DİKTel: 212 321 99 25
Santral: 212 321 66 73 - 74Faks: 212 321 99 75
Adres: Merkez Mah. Mezbaha Sok. No:10 K:1 Kağıthane
Web Adresi: -E Posta:   kagithane@istanbultarim.gov.tr

KARTAL İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
Müdür: A.Orhan ÖRENTel: 216 353 66 94
Santral: 216 306 71 50 - 387 81 91Faks: 216 387 40 18
Adres: Cumhuriyet Cad. No:9 Kartal
Web Adresi: www.kartaltarim.gov.trE Posta:   kartal@istanbultarim.gov.tr
 34kartal@kkgm.gov.tr

KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
Müdür: Hüseyin BADEMLİTel: 212 425 36 10
Santral: 212 425 36 19Faks: 212 425 36 20
Adres: Hükümet Konağı Kartaltepe Mah.Süvari Cad. No:16 Küçükçekmeçe
Web Adresi: -E Posta:   kucukcekmece@istanbultarim.gov.tr

MALTEPE İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
Müdür: Mehmet Sabri BAYHOCATel: 216 519 76 00
Santral: 216 519 76 01Faks: 216 519 76 02
Adres: Çınar Mah.Atatürk Cad. No:35 K:4 Küçükyalı
Web Adresi: -E Posta:   maltepe@istanbultarim.gov.tr

PENDİK İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
Müdür: Mustafa GÖKDOĞANTel: 216 396 02 42
Santral: 216 396 02 42Faks: 216 396 02 43
Adres: Esenler Mah. Marmara Cad. Yıldırım Sokak No:1 Kat: 2 Pendik
Web Adresi: www.pendikgidatarim.gov.trE Posta:   pendik@istanbultarim.gov.tr

SANCAKTEPE İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
Müdür: Ahmet ÜLKERTel: 216 561 25 95
Santral: 216 561 34 33Faks: 216 561 34 99
Adres: Eyüp Sultan Mah. Kızılay Bulvarı Kızılay Binası Kat:4 Sancaktepe
Web Adresi: -E Posta:   sancaktepe@istanbultarim.gov.tr

SARIYER İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
Müdür: Mehmet Yavuz ACARTel: 212 299 96 18
Santral: 212 299 72 75 - 76Faks: 212 299 96 18
Adres: Hükümet Konağı Ferahevler Mah. Deniz sok. No:3 K:1 Sarıyer
Web Adresi: www.sariyertarim.gov.trE Posta:   sariyer@istanbultarim.gov.tr - sariyertarim@sariyertarim.gov.tr

SİLİVRİ İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
Müdür: Hasan GÜVENTel: 212 727 49 62
Santral: 212 727 25 94Faks: 212 727 25 95
Adres: Piri Mehmet Paşa Mah. İnönü Cad. Deniz sok. No:5 Silivri
Web Adresi: www.silivritarim.gov.trE Posta:   silivri@istanbultarim.gov.tr


 SİLİVRİ İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
(Su Ürünleri Hizmet Binası)
Müdür: Hasan GÜVENTel: 212 727 49 62
Santral: 212 727 01 23Faks: 212 727 01 23
Adres: Atatürk Cad. Piri Mehmet Paşa Mah. Dalgakıran Mevkii Balıkçı barınağı yanı Silivri
Web Adresi: -E Posta:   silivri@istanbultarim.gov.tr

SULTANBEYLİ İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
Müdür: Murat GÜRELTel: 216 419 96 91
Santral: 216 398 64 08Faks: 216 398 56 63
Adres: Abdurrahman Gazi Mah. Belediye Cad. No:1 K:2 Sultanbeyli
Web Adresi: -E Posta:   sultanbeyli@istanbultarim.gov.tr

SULTANGAZİ İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
Müdür: İsa TANRIVERDİTel: 212 594 55 00
Santral: 212 594 55 05 - 09Faks: 212 594 00 72
Adres: İsmetpaşa Mah. Eski Edirne Asfaltı 54 sok. No:2 K:3-4 Sultangazi
Web Adresi: -E Posta:   sultangazi@istanbultarim.gov.tr

ŞİLE İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
Müdür: Veysel YİĞİNTel: 216 711 56 24
Santral: 216 711 21 22Faks: 216 711 50 39
Adres: Hükümet Konağı K:2 Şile
Web Adresi: -E Posta:   sile@istanbultarim.gov.tr

ŞİŞLİ İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
Müdür: Harun SİVRİKAYATel: 212 320 44 41
Santral: 212 320 44 40Faks: 212 320 44 42
Adres: Perpa Tic. Mrk. B Blok K:5 No:498 Şişli
Web Adresi: -E Posta:   sisli@istanbultarim.gov.tr

TUZLA İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
Müdür: Serkan VARLITel: 216 701 20 42
Santral: 216 701 20 41Faks: 216 701 20 43
Adres: Hükümet Konağı Evliya Çelebi Mah. Hatboyu Cad. No:1 Tuzla
Web Adresi: - www.tuzlagıdatarım.gov.trE Posta:   tuzla@istanbultarim.gov.tr

ÜMRANİYE İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
Müdür: Ahmet Yavuz KARACATel: 216 329 44 44
Santral: 216 329 45 10Faks: 216 329 45 09
Adres: İstiklal Mah.Kavaklıdere Cad. No:3 K:3 Ümraniye
Web Adresi: www.umraniyegidatarim.gov.trE Posta:   umraniye@istanbultarim.gov.tr

ÜSKÜDAR İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
Müdür: Dilruba OKAYTel: 216 201 20 63
Santral: 216 201 20 64 - 65Faks: 216 201 20 67
Adres: Mimar Sinan Mah. Doktor Fahri Atabey Cad. No:21 Üsküdar
Web Adresi: -E Posta:   uskudar@istanbultarim.gov.tr

ZEYTİNBURNU İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
Müdür: Yasin ÖNDERTel: 212 415 55 12
Santral: 212 415 55 13Faks: 212 582 64 46
Adres: Gökalp Mah. Prof. Dr. Muammer Aksoy Cad. No:95 Kat:1Zeytinburnu
Web Adresi: -E Posta:   zeytinburnu@istanbultarim.gov.tr





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