Tarim hayvancılık istanbul ilçe müdürlükleri adres iletişim

Tarım ve Hayvancılık istanbul ilçe müdürlükleri adres ve iletişim bilgileri
Bu bilgileri Kurbanlık hayvanın küpesinden sağlık durumunu ve yaşını öğrenme işlemi yapabilmeniz için giriyoruz çünkü Büyükbaş Küçükbaş koyun koç Deve tosun boğa öküz dana kısaca kurbanlık bütün hayvanların küpelerinden sorgu yapma işlemi internetten sadece veterinerlere özelturkvet sitesinde yapılabiliyor. vatandaş için kurban küpe numarasından sağlık durumu öğrenme işlemi ilçe Tarım müdürlüklerinden yapılıyormuş. Gitmeden önce bir telefon edin belki telefonla da yapılabiliyordur. yada ilçe tarım müdürlüğü telefon numaralarını arayıp küpe numarası ile gelsek bize bilgi verir misiniz yada telefonla bilgilendirme hizmetiniz var mı diye sorun.
|ADALAR İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ adres iletişim telefon no:
|Müdür: Feramis ÇİFTÇİ
|Tel: 216 382 46 60
|Santral: 216 382 46 60
|Faks: 216 382 46 00
|Adres: Nizam Mah. 23 Nisan Cad. Bahçeönü Sk. Num:2 Büyükada/Adalar/İST.
|Web Adresi: www.adalartarım.gov.tr
|E Posta: adalar@istanbultarim.gov.tr
|ARNAVUTKÖY İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ adres iletişim telefon no:
|Müdür: Nurullah TINAZ
|Tel: 212 597 87 60
|Santral: 212 597 87 60
|Faks: 212 597 66 68
|Adres: Hükümet Konağı Yıldırım Beyazıt Cad. No:41 K:2 Arnavutköy
|Web Adresi
|E Posta: arnavutkoy@istanbultarim.gov.tr
|ATAŞEHİR İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ adres iletişim telefon no:
|Müdür: Muhammet ERCİK
|Tel: 216 572 72 99
|Santral: 216 572 72 99
|Faks: 216 469 20 77
|Adres: Hükümet Konağı Merdivenköy Yolu No:9/2A K:3 K.Bakkalköy Ataşehir
|Web Adresi: www.atasehirtarim.gov.tr
|E Posta: atasehir@istanbultarim.gov.tr
|AVCILAR İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ adres iletişim telefon no:
|Müdür: Ali YILDIRIM
|Tel: 212 591 38 62
|Santral: 212 591 38 60
|Faks: 212 591 38 61
|Adres: Hükümet Konağı Cihangir Mah. Ormanlı Cad. No:55 C Blok K:4 Avcılar
|Web Adresi: -
|E Posta: avcilar@istanbultarim.gov.tr
|BAĞCILAR İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ adres iletişim telefon no:
|Müdür: Fikri EVKAYA
|Tel: 212 461 74 74
|Santral: 212 461 79 79
|Faks: 212 461 75 75
|Adres: Çınar Mah. 5/1 Sokak No:6 Kat:4 Bağcılar
|Web Adresi: -
|E Posta: bagcilar@istanbultarim.gov.tr
|BAHÇELİEVLER İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ adres iletişim telefon no:
|Müdür: Ali Osman SARI
|Tel: 212 441 87 88
|Santral: 212 441 86 86
|Faks: 212 441 86 88
|Adres: Hükümet Konağı Kat:2 Bahçelievler
|Web Adresi: -
|E Posta: bahcelievler@istanbultarim.gov.tr
|BAKIRKÖY İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ adres iletişim telefon no:
|Müdür: Sinan TAŞKIR
|Tel: 212 572 72 27
|Santral: 212 572 72 27
|Faks: 12 572 71 42
|Adres: Hükümet Konağı K:2 Bakırköy
|Web Adresi: -
|E Posta: bakirkoy@istanbultarim.gov.tr
|BAŞAKŞEHİR İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ adres iletişim telefon no:
|Müdür: Muzaffer KARTAL
|Tel: 212 488 44 79
|Santral: 212 488 44 80
|Faks: 212 488 44 79
|Adres: Zakkum sok. 4. Etap 1. Kısım V1 K57 No:5 Başakşehir
|Web Adresi: -
|E Posta: basaksehir@istanbultarim.gov.tr
|BAYRAMPAŞA İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ adres iletişim telefon no:
|Müdür: Bülent ÇALIŞKAN
|Tel: 212 640 41 17
|Santral: 212 437 39 37
|Faks: 212 640 41 18
|Adres: Sebze Hali Girişi Cami Karşısı Bayrampaşa
|Web Adresi: -
|E Posta: bayrampasa@istanbultarim.gov.tr
|BEŞİKTAŞ İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ adres iletişim telefon no:
|Müdür: Ömer ÇALIŞKAN
|Tel: 212 356 76 57
|Santral: 212 356 76 58
|Faks: 212 356 76 59
|Adres: Gayrettepe Mah. Gönenoğlu sok No:10
|Web Adresi: -
|E Posta: besiktas@istanbultarim.gov.tr
|BEYKOZ İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
|Müdür: İbrahim ÖZDEMİR
|Tel: 216 680 22 89
|Santral: 216 331 04 17 - 331 14 46
|Faks: 216 425 75 89
|Adres: Hükümet Konağı K:2 Beykoz
|Web Adresi: www.beykoztarim.gov.tr
|E Posta: beykoz@istanbultarim.gov.tr
|BEYOĞLU İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
|Müdür: Sema KAYA
|Tel: 212 638 68 70
|Santral: 212 638 68 70
|Faks: 212 638 68 88
|Adres: Emin Sinan Mah. Evkaf Sok. No:15 Çemberlitaş Fatih
|Web Adresi: -
|E Posta: beyoglu@istanbultarim.gov.tr
|BÜYÜKÇEKMECE İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
|Müdür: Yücel DUMAN
|Tel: 212 855 94 30
|Santral: 212 855 94 27-28
|Faks: 212 855 94 29
|Adres: Pınartepe Mah. İstanbul Cad. No:71 Büyükçekmece
|Web Adresi: -
|E Posta: bcekmece@istanbultarim.gov.tr
|ÇATALCA İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
|Müdür: Kadir GÜNGÖR
|Tel: 212 789 51 33
|Santral: 212 789 10 09
|Faks: 212 789 10 39
|Adres: Ferhatpaşa Mah. Şerafettin Arda sok. No:10 Çatalca
|Web Adresi: -
|E Posta: catalca@istanbultarim.gov.tr
|ÇEKMEKÖY İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ adres iletişim telefon no:
|Müdür: Ömer YILMAZ
|Tel: 216 640 59 20
|Santral: 216 640 59 24
|Faks: 216 640 59 22
|Adres: Hükümet Konağı Çamlık Mah. Şahinbey Cad. Kat:4 Çekmeköy
|Web Adresi: www.cekmekoytarim.gov.tr
|E Posta: cekmekoy@istanbultarim.gov.tr
|ESENLER İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
|Müdür: Turgut ŞİŞMAN
|Tel: 212 430 92 35
|Santral: 212 430 92 37
|Faks: 212 430 92 41
|Adres: Fevzi Çakmak Mah. İstanbul Cad. No:23 K:1 Esenler - İSTANBUL
|Web Adresi: -
|E Posta: esenler@istanbultarim.gov.tr
|EYÜP İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
|Müdür: Hikmet BAĞCI
|Tel: 212 614 75 30
|Santral: 212 545 62 67 - 68
|Faks: 212 545 41 00
|Adres: Hükümet Konağı İslambey Mah. Hz. Halit Bulvarı No:26/1 Eyüp
|Web Adresi: -
|E Posta: eyup@istanbultarim.gov.tr
|FATİH İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
|Müdür: Arkan AKAL
|Tel: 212 631 19 60
|Santral: 212 631 17 06
|Faks: 212 631 17 08
|Adres: İskenderpaşa Mah. Yeşil Tekke Sok. No:33 Kıztaşı Fatih
|Web Adresi: -
|E Posta: fatih@istanbultarim.gov.tr
|GAZİOSMANPAŞA İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
|Müdür: Nuri ŞAHİN
|Tel: 212 563 80 99
|Santral: 212 563 80 80
|Faks: 212 563 80 83
|Adres: Yenidoğan Mah. Ordu Cad. Süheyla Sok. No:1/3 6. Kat Gaziosmanpaşa
|Web Adresi: -
|E Posta: gaziosmanpasa@istanbultarim.gov.tr
|GÜNGÖREN İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
|Müdür: Erman KARAMAN
|Tel: 212 677 87 88
|Santral: 212 641 13 79
|Faks: 212 641 13 59
|Adres: Hükümet Konağı Merkez Mah. G.Osmanpaşa Cad. No:36-38 K:2 Güngören
|Web Adresi: -
|E Posta: gungoren@istanbultarim.gov.tr
|KADIKÖY İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ adres iletişim telefon no:
|Müdür: Sefer ŞAHİNTÜRK
|Tel: 216 519 76 04
|Santral: 216 519 76 04
|Faks: 216 519 76 05
|Adres: Çınar Mah. Atatürk Cad. No:35 K:1 Küçükyalı
|Web Adresi: -
|E Posta: kadikoy@istanbultarim.gov.tr
|KAĞITHANE İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
|Müdür: Gökhan DİK
|Tel: 212 321 99 25
|Santral: 212 321 66 73 - 74
|Faks: 212 321 99 75
|Adres: Merkez Mah. Mezbaha Sok. No:10 K:1 Kağıthane
|Web Adresi: -
|E Posta: kagithane@istanbultarim.gov.tr
|KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
|Müdür: Hüseyin BADEMLİ
|Tel: 212 425 36 10
|Santral: 212 425 36 19
|Faks: 212 425 36 20
|Adres: Hükümet Konağı Kartaltepe Mah.Süvari Cad. No:16 Küçükçekmeçe
|Web Adresi: -
|E Posta: kucukcekmece@istanbultarim.gov.tr
|MALTEPE İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
|Müdür: Mehmet Sabri BAYHOCA
|Tel: 216 519 76 00
|Santral: 216 519 76 01
|Faks: 216 519 76 02
|Adres: Çınar Mah.Atatürk Cad. No:35 K:4 Küçükyalı
|Web Adresi: -
|E Posta: maltepe@istanbultarim.gov.tr
|PENDİK İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
|Müdür: Mustafa GÖKDOĞAN
|Tel: 216 396 02 42
|Santral: 216 396 02 42
|Faks: 216 396 02 43
|Adres: Esenler Mah. Marmara Cad. Yıldırım Sokak No:1 Kat: 2 Pendik
|Web Adresi: www.pendikgidatarim.gov.tr
|E Posta: pendik@istanbultarim.gov.tr
|SANCAKTEPE İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
|Müdür: Ahmet ÜLKER
|Tel: 216 561 25 95
|Santral: 216 561 34 33
|Faks: 216 561 34 99
|Adres: Eyüp Sultan Mah. Kızılay Bulvarı Kızılay Binası Kat:4 Sancaktepe
|Web Adresi: -
|E Posta: sancaktepe@istanbultarim.gov.tr
| SİLİVRİ İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
|(Su Ürünleri Hizmet Binası)
|Müdür: Hasan GÜVEN
|Tel: 212 727 49 62
|Santral: 212 727 01 23
|Faks: 212 727 01 23
|Adres: Atatürk Cad. Piri Mehmet Paşa Mah. Dalgakıran Mevkii Balıkçı barınağı yanı Silivri
|Web Adresi: -
|E Posta: silivri@istanbultarim.gov.tr
|SULTANBEYLİ İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
|Müdür: Murat GÜREL
|Tel: 216 419 96 91
|Santral: 216 398 64 08
|Faks: 216 398 56 63
|Adres: Abdurrahman Gazi Mah. Belediye Cad. No:1 K:2 Sultanbeyli
|Web Adresi: -
|E Posta: sultanbeyli@istanbultarim.gov.tr
|SULTANGAZİ İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
|Müdür: İsa TANRIVERDİ
|Tel: 212 594 55 00
|Santral: 212 594 55 05 - 09
|Faks: 212 594 00 72
|Adres: İsmetpaşa Mah. Eski Edirne Asfaltı 54 sok. No:2 K:3-4 Sultangazi
|Web Adresi: -
|E Posta: sultangazi@istanbultarim.gov.tr
|ŞİLE İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
|Müdür: Veysel YİĞİN
|Tel: 216 711 56 24
|Santral: 216 711 21 22
|Faks: 216 711 50 39
|Adres: Hükümet Konağı K:2 Şile
|Web Adresi: -
|E Posta: sile@istanbultarim.gov.tr
|ŞİŞLİ İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
|Müdür: Harun SİVRİKAYA
|Tel: 212 320 44 41
|Santral: 212 320 44 40
|Faks: 212 320 44 42
|Adres: Perpa Tic. Mrk. B Blok K:5 No:498 Şişli
|Web Adresi: -
|E Posta: sisli@istanbultarim.gov.tr
|TUZLA İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
|Müdür: Serkan VARLI
|Tel: 216 701 20 42
|Santral: 216 701 20 41
|Faks: 216 701 20 43
|Adres: Hükümet Konağı Evliya Çelebi Mah. Hatboyu Cad. No:1 Tuzla
|Web Adresi: - www.tuzlagıdatarım.gov.tr
|E Posta: tuzla@istanbultarim.gov.tr
|ÜSKÜDAR İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
|Müdür: Dilruba OKAY
|Tel: 216 201 20 63
|Santral: 216 201 20 64 - 65
|Faks: 216 201 20 67
|Adres: Mimar Sinan Mah. Doktor Fahri Atabey Cad. No:21 Üsküdar
|Web Adresi: -
|E Posta: uskudar@istanbultarim.gov.tr
|ZEYTİNBURNU İLÇE GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
|Müdür: Yasin ÖNDER
|Tel: 212 415 55 12
|Santral: 212 415 55 13
|Faks: 212 582 64 46
Adres: Gökalp Mah. Prof. Dr. Muammer Aksoy Cad. No:95 Kat:1Zeytinburnu
|Web Adresi: -
|E Posta: zeytinburnu@istanbultarim.gov.tr
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