Tarim ve hayvancilik müdürlüğü ilil

TARIM HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜKLERİ ADRES VE TELEFONLARI İL İL
Bu bilgiler Kurban kulak küpe numarası sorgulaması yapılabilmesi için girilmiştir.
internetten kurban kulak numarasından veya küpe numarasından sorgulama yapabilmeniz için veteriner olmanız ve türktüve kayıtlı olmanız gerekiyor.
Büyükbaş vaya küçükbaş hayvanlarınızın kulaklarındaki küpe numaralarını bulunduğunuz ilin tarım müdürlüklerine giderek
Hayvanın Kulak Küpe numarasını tam olarak vererek öğrenebilirsiniz.
Hayvanınızın sağlık durumunu kulak küpesinden sorgulayarak öğrenmek istiyorsanız
aşağıdaki iletişim numaralarından bilgi alabilirsiniz.
İSTANBUL İl ve ilçe Tarım Müdürlükleri Adres ve Telefonları
Ankara İl Tarım Müdürlüğü Adres ve Telefonları
İzmir İl Tarım Müdürlüğü Adres ve Telefonları
Adana İl Tarım Müdürlüğü Adres ve Telefonları
Adıyaman İl Tarım Müdürlüğü Adres ve Telefonları
Afyon İl Tarım Müdürlüğü Adres ve Telefonları
BİLGİLENDİRME: Biz bu Tarım Müdürlükleri adres ve telefonlarını tek tek tarim gov.tr den bularak zaman buldukça ekliyoruz. ilinizin tarım müdürlüğü adres ve telefon numaraları henüz eklenmemişse tarim gov tr den bulabilirsiniz.
sizde tarim gov tr den
EKLENECEKLER:
Ağrı İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Amasya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Antalya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Artvin İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Aydın İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Balıkesir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Bilecik İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Bingöl İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Bitlis İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Bolu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Burdur İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Bursa İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Çanakkale İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Çankırı İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Çorum İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Denizli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Diyarbakır İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Edirne İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Elazığ İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Erzincan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Erzurum İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Eskişehir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Gaziantep İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Giresun İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Gümüşhane İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Hakkari İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Hatay İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Isparta İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Mersin İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Kars İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Kastamonu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Kayseri İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Kırklareli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Kırşehir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Kocaeli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Konya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Kütahya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Malatya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Manisa İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
K.Maraş İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Mardin İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Muğla İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Muş İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Nevşehir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Niğde İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Ordu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Rize İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Sakarya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Samsun İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Siirt İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Sinop İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Sivas İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Tekirdağ İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Tokat İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Trabzon İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Tunceli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Şanlıurfa İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Uşak İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Van İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Yozgat İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Zonguldak İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Aksaray İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Bayburt İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Karaman İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Kırıkkale İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Batman İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Şırnak İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Bartın İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Ardahan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Iğdır İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Yalova İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Karabük İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Kilis İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Osmaniye İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Düzce İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
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