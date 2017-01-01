Engelli kartlari marmarayda geçiyor mu

-Engelli ücretsiz iett kartları marmarayda geçiyor mu?

*Kart sahibi biri olarak ve olayı canlı yaşayan biri olarak hemen peşin söyleyeyim geçmiyor.

-Peki engelli özürlü ücretsiz iett kartı olanlar marmaraya nasıl binecek

Tam bilet mi ödeyecek?

*Hayır bazı engelli iett kartlarına marmaraydaki tl yükleme makinelerinden tl yüklenebiliyor. Benimki de onlardan biriymiş.

Yalnız dikkat edin marmaraydaki tl yükleme makineleri para üstü vermiyor kaç para koyarsanız o kadar yüklüyor.

Ben 20 lira koydum gitti bütün param.

-Marmaraydan yani denizin altından engelli kart sahipleri kaç paraya geçiyor.

*90 küsur kuruşa tam hatırlamıyorum ama yani 1 liraya yakın bi fiyata geçiyoruz.

-Engelli iett kartıma yanlışlıkla 50 tl veya 100 tl yükledim ne yapıcam nasıl geri alıcam?

*Engelli iett kartlarında şöyle bir güzellik var. Otobüse veya metroya yada metrobüse bindiğinizde ilk basmaya ücretsiz geçiş veriyor

Aynı taşıtın içinde 2.kez basmaya düü düut ediyor ve 1 tam bilet parası düşüyor. çift biletli otobüslerde 2 tam bilet parası düşüyor. Yani yanlişlıkla marmaraydaki tl yükleme makinelerine para kaptırdıysanız bileti olmayanların yerine her hangi bir toplu taşıma aracında bilet basabilirsiniz. Yalnız öğrenciye veya indirimliye basmayın çünkü 2. Basışta 1 tam bilet parası 1.90 tl gidiyor. Marmaray daki tl yükleme makinelerine kaptırdığınız parayı böyle paraya çevirebilirsiniz. Hatta çift bilet geçerli havaalanı otobüslerinde 3.90 tl basıp 4 tl alarak bu işi ticarete bile çevirebilirsiniz zira havaalanı otobüsleri yolcularının çoğunun istanbul kartı yok.

Ve fazla akbili olan fazla bileti olan var mı diye soruyorlar. Bende bozuk sadece 4 lira vardı adam bilet bastırdı 3.90 karttan eksildi adamda da bozuk yoktu 10 lira verdi bende ona 4 lira verdim üstü kalsin dedi adam. Kârlı iş di mi :)



