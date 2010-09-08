istanbul Risk Analizi

İstanbul Risk Analizi Hizmeti veren Kaliteli OSGB Firması

MobilOSGB Firması Anadolu yakasının en Büyük ve Kaliteli Hastanesi Emsey Hospital iştiraki ile Kurulmuş bir firmadır. Firmanıza, İşyerinize , Apartmanınıza özel çözümler üreten uzman ve Yetkili Ekibi ile

Risk Analizi Hizmetini en iyi ve en kısa sürede yerine getirir. İstanbul ve çevre illere hizmet veren MobilOSGB risk analizi şirketinin istanbul için hizmet verdiği ilçeleri aşağıda listeliyoruz.

MOBİLOSGB HAKKINDA


MOBİL OSGB, İstanbul Anadolu yakasının en büyük özel hastanesi olan EMSEY HASTANESİ nin iştiraki ile, aynı kalitede hizmeti iş sağlığı ve güvenliği alanında sunmak amacıyla kurulmuştur.

Amacımız hem çalışanların hem de işverenlerin çalışma hayatında karşılaşabilecekleri her türlü riskleri asgariye indirmek, iş ortamını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlemiş olduğu kriterlere uygun olarak en sağlıklı ve en güvenli seviyeye taşımaktır.

İstanbul Risk Analizi ve osgb

MOBİL OSGB bünyesinde A ve C iş güvenliği uzmanları, alanında deneyimli iş yeri hekimleri ve tecrübeli kadrosu ile kalite anlayışından ödün vermeden hizmet vermeye devam etmektedir.
Lütfen İletişim Ve Teklif Almak için Risk Analizi Teklif Alma sayfamızı ziyaret ediniz.


İSTANBUL İÇİ RİSK ANALİZİ HİZMETİ VERDİĞİMİZ İLÇELER

Adalar (Burgaz ada Heybeli Ada Kınalı Ada Büyük Ada Maden Nizam ) risk Analizi hizmeti
ARNAVUTKÖY
İSTANBUL

RİSK ANALİZİ

İSTANBUL

ATAŞEHİR
RİSK

ANALİZİ
AVCILAR
Arnavutköymerkez

Atatürk mahallesi

Baklalı Köyü

Balaban Köyü

Boğazköymerkez

Bolluca Mavigöl

Bollucamerkez

Boyalık Köyü

Çilingir Köyü

Hacımaşlı Köyü

Haraççı Karlıbayır

Haraççımerkez

İmrahor

İslambey

İstiklal

Karaburun Köyü

Mareşal Fevzi Çakmak

Nenehatun

Taşoluk Mehmet Akif Ersoy

Taşolukmerkez

Tayakadın Köyü

Yavuzselim

Yeniköy Köyü
BAKIRKÖY

Ataköy

Florya

Ataköy1.Kısım

Ataköy2-5-6.Kısım

Ataköy3-4-11.Kısım

Ataköy7-8-9-10.Kısım

Atatürk Havalimanı (Ahl)

Basınköy

Cevizlik

Kartaltepe
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Osmaniye

Sakızağacı

Şenlik

Yenimahalle

Yeşilköy(Şevketiye)

Yeşilyurt

Zeytinlik

Zuhuratbaba

Altınşehir

Bahçeşehir

Başakşehir

İkitelli

Bahçeşehir1.Kısım

Bahçeşehir2.Kısım

Başakşehir2.Etap

Başakşehir5.Etap

Güvercintepe

Kayabaşı

Organizesanayi

bölgesi

Şahintepe

Şamlar Köyü

Ziyagökalp

ÇEKMEKÖY RİSK ANALİZİ OSGB ŞİRKETİ

Alemdağ

Aydınlar

Cumhuriyet

Çamlık

Çatalmeşe

Çekmeköy

Ekşioğlu

Güngören

Hamidiye

Hüseyinli Köyü

Kirazlıdere

Koçullu Köyü

Mehmetakifersoy

Mimarsinan

Nişantepe

Ömerli

Reşadiye Köyü

Sırapınar Köyü

Soğukpınar

RİSK ANALİZ DEĞERLENDİRMESİ

İSTANBUL

BEYLİKDÜZÜ

Adnankahveci

Barış

Büyükşehir

Cumhuriyet

Dereağzı

Gürpınar

Kavaklı

Marmara

Sahil

Yakuplu Köyü

Yakuplu

GÜNGÖREN

Abdurrahman

Nafız Gürman

Akıncılar

Gençosman

Güneştepe

Güngörenmerkez

Güven

Haznedar

Mareşalçakmak

Mehmet Nesih Özmen

Sanayi

Tozkoparan

İSTANBUL

FATİH

TE RİSK ANALİZİ HİZMETİ FİRMA

Alemdar

Balabanağa

Beyazıt

Binbirdirek

Canbazıye

Cankurtaran

Demirtaş

Dervişali

Eminsinan

Hacıkadın

Hasanhalife

Hobyar

Hocagıyasettin

Hocapaşa

İnebey Mah

İskenderpaşa

Kalenderhane

Katipkasım

Kemalpaşa

Kocamustafapaşa

Küçükayasofya

Mercan

Mesihpaşa

Mimarhayrettin

Mimarkemalettin

Mollafenari

Mollahüsrev

Muhsinehatun

Nişanca

Ördekkasap

Rüstempaşa

Saraçishak

Sarıdemir

Seyyidömer

Sultanahmet

Sururi

Süleymaniye

Şehremini

Şehremini

Şehsuvarbey

Tahtakale

Tayahatun
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Topkapı

Yavuzsinan

Yedikule

Gaziosmanpaşa

Bağlarbaşı

Barbaroshayrettinpaşa

Fevziçakmak

Hürriyet

Karadeniz

Karayolları

Karlıtepe

Mevlana

Pazariçi

Sarıgöl

Şemsipaşa

Yeni

Yenidoğan

Yıldıztabya

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Esatpaşa

Ferhatpaşa

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İçerenköy

İnönü

Kayışdağı

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Mevlana

Mimarsinan

Mustafakemal

Örnek

Yeniçamlıca

Yenisahra

Yenişehir Mah
RİSK DEĞERLENDİRMESİ

BAHÇELİEVLER

Bahçelievler

Cumhuriyet

Çobançeşme

Fevziçakmak

Hürriyet

Kocasinanmerkez

Siyavuşpaşa

Soğanlı

Şirinevler

Yenibosnamerkez

BAYRAMPAŞA

Bayrampaşa

Altıntepsi

Cevatpaşa

İsmetpaşa

Kartaltepe

Kocatepe

Muratpaşa

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Terazidere

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Anadoluhisarı

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Cumhuriyet Köyü

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Çengeldere

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Çiğdem

Çubuklu

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Fatih

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Görele Köyü

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Doğancılı Köyü

Erenler Köyü

Esenceli Köyü

Geredeli Köyü

Göçe Köyü

Gökmaslı Köyü

Göksu Köyü

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Hacıllı Köyü

Hasanlı Köyü

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İmrenli Köyü

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Kabakoz Köyü

Kadıköy Köyü

Kalemköy Köyü

Karabeyli Köyü

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Karakiraz Köyü

Karamandere Köyü

Kervansaray Köyü

Kızılca Köyü

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Kömürlük Köyü

Kumbaba

Kurfallı Köyü

Kurna Köyü

Meşrutiyet Köyü

Oruçoğlu Köyü

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Ovacık Köyü

Sahilköy Köyü

Satmazlı Köyü

Sofular Köyü

Soğullu Köyü

Sortullu Köyü

Şuayipli Köyü

Teke Köyü

Ulupelit Köyü

Üvezli Köyü

Yaka Köyü

Yaylalı Köyü

Yazımanayır Köyü

Yeniköy Köyü

Yeşilvadi Köyü

Şişli

Ayazağa

Bozkurt

Cumhuriyet

Duatepe

Ergenekon

Esentepe

Eskişehir

Feriköy

Fulya

Gülbahar

Halaskargazi

Halide Edip Adıvar

Halil Rıfat Paşa

Harbiye

Huzur

İnönü

İzzetpaşa Çiftliği

Kaptanpaşa

Kuştepe

Mahmut Şevket Paşa

Maslak

Mecidiyeköy

Meşrutiyet

Ondokuzmayıs

Paşa

Şişli Merkez

Teşvikiye

Yayla




Bilgilendirme: Patlakhaber Kişilere ve Kurumlara saygılı bir haber sitesidir. sitemizde sadece Patlakhaberler Kategorisindeki haberler eğlence amaçlı açılmış uydurma haberlerdir. Bizimle iletişime geçmek için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

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