istanbul Risk Analizi

MobilOSGB Firması Anadolu yakasının en Büyük ve Kaliteli Hastanesi Emsey Hospital iştiraki ile Kurulmuş bir firmadır. Firmanıza, İşyerinize , Apartmanınıza özel çözümler üreten uzman ve Yetkili Ekibi ile
Risk Analizi Hizmetini en iyi ve en kısa sürede yerine getirir. İstanbul ve çevre illere hizmet veren MobilOSGB risk analizi şirketinin istanbul için hizmet verdiği ilçeleri aşağıda listeliyoruz.
MOBİLOSGB HAKKINDA
MOBİL OSGB, İstanbul Anadolu yakasının en büyük özel hastanesi olan EMSEY HASTANESİ nin iştiraki ile, aynı kalitede hizmeti iş sağlığı ve güvenliği alanında sunmak amacıyla kurulmuştur.
Amacımız hem çalışanların hem de işverenlerin çalışma hayatında karşılaşabilecekleri her türlü riskleri asgariye indirmek, iş ortamını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlemiş olduğu kriterlere uygun olarak en sağlıklı ve en güvenli seviyeye taşımaktır.
İstanbul Risk Analizi ve osgb
MOBİL OSGB bünyesinde A ve C iş güvenliği uzmanları, alanında deneyimli iş yeri hekimleri ve tecrübeli kadrosu ile kalite anlayışından ödün vermeden hizmet vermeye devam etmektedir.
Lütfen İletişim Ve Teklif Almak için Risk Analizi Teklif Alma sayfamızı ziyaret ediniz.
İSTANBUL İÇİ RİSK ANALİZİ HİZMETİ VERDİĞİMİZ İLÇELER
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Balaban Köyü
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Bollucamerkez
Boyalık Köyü
Çilingir Köyü
Hacımaşlı Köyü
Haraççı Karlıbayır
Haraççımerkez
İmrahor
İslambey
İstiklal
Karaburun Köyü
Mareşal Fevzi Çakmak
Nenehatun
Taşoluk Mehmet Akif Ersoy
Taşolukmerkez
Tayakadın Köyü
Yavuzselim
Yeniköy Köyü
BAKIRKÖY
Ataköy
Florya
Ataköy1.Kısım
Ataköy2-5-6.Kısım
Ataköy3-4-11.Kısım
Ataköy7-8-9-10.Kısım
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Basınköy
Cevizlik
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Osmaniye
Sakızağacı
Şenlik
Yenimahalle
Yeşilköy(Şevketiye)
Yeşilyurt
Zeytinlik
Zuhuratbaba
Altınşehir
Bahçeşehir
Başakşehir
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Bahçeşehir1.Kısım
Bahçeşehir2.Kısım
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Başakşehir5.Etap
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Şamlar Köyü
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ÇEKMEKÖY RİSK ANALİZİ OSGB ŞİRKETİ
Alemdağ
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Çamlık
Çatalmeşe
Çekmeköy
Ekşioğlu
Güngören
Hamidiye
Hüseyinli Köyü
Kirazlıdere
Koçullu Köyü
Mehmetakifersoy
Mimarsinan
Nişantepe
Ömerli
Reşadiye Köyü
Sırapınar Köyü
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Barış
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Cumhuriyet
Dereağzı
Gürpınar
Kavaklı
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Sahil
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Yakuplu
GÜNGÖREN
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Akıncılar
Gençosman
Güneştepe
Güngörenmerkez
Güven
Haznedar
Mareşalçakmak
Mehmet Nesih Özmen
Sanayi
Tozkoparan
İSTANBUL
FATİH
TE RİSK ANALİZİ HİZMETİ FİRMA
Alemdar
Balabanağa
Beyazıt
Binbirdirek
Canbazıye
Cankurtaran
Demirtaş
Dervişali
Eminsinan
Hacıkadın
Hasanhalife
Hobyar
Hocagıyasettin
Hocapaşa
İnebey Mah
İskenderpaşa
Kalenderhane
Katipkasım
Kemalpaşa
Kocamustafapaşa
Küçükayasofya
Mercan
Mesihpaşa
Mimarhayrettin
Mimarkemalettin
Mollafenari
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Muhsinehatun
Nişanca
Ördekkasap
Rüstempaşa
Saraçishak
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Seyyidömer
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