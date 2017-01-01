Şaka Değil Gerçek Kıçımıza Çip takacaklar!

Olaya bakın yaa. Birde üstüne 18 tl para alacaklarmış.2014 de dağıtılacak olan (fakat 2015 gelmesine rağmen halen dağıtılmamamış olan - edit 2017 kasım hâla herkeste yok internetten çipli kimlik randevusu alıyorsun sonra nüfüs müdürlüğüne gidip 16 tl veriyorsun el izin parmak izin alınıyor biyometrik foto istiyorlar bi tane) çipli kimlik kartlarından bahsediyorum. Artık herkesin sicil bilgileri, kimlik bilgileri, maaş, hesap, alacak, verecek, sağlık, eğitim, medeni durum gibi tüm kişisel bilgileri kimlik kartlarındaki 1 gb lik çiplere işlenecek ve dijital ortamdan online olarak gözlemlenebilir olacak. Patlak olmayan tr medyası da bunu "büyük kolaylık" "teknolojik gelişme" rahatlık diye haber yapıyor.Sahi herkes kıç cebindeki cüzdanında çipli bir kimlik kartıyla gezmeye hazır mı?Tamam kredi kartlarında sim kartlarda banka kartlarında mevcut olan çiplerle gezmeye alışmışız ama bu sefer ki başka.Bu sefer kafa kağıtlarımıza çip konuyor.Bunun Nasil bir geleceğe kapı araladığını size bildireyim mi?"Sürekli Çarkların dönmesi için çalışan teknolojik robotlaşmıs insanlar" duygusuz robotik bir dünya.Herşey çiplerde kayıtlı konuşmaya gerek olmayan bir dünya.Ev sahibiniz kiranızı çipinize işletiyor beyaz eşya taksidiniz çipinize işli. Sanal Maaşınız çipinize yattığı an otomatik olarak alacaklar düşülüyor. Yeni bir şey almaya kalktığınızda"Maddi durumunuz buna müsait değil" "ödemeniz varken bunu alamazsiniz" uyarısı alıyorsunuz.Oğlunuza kız istemeye gidiyorsunuz çipli kartlar masaya piştirik kartları gibi atılıyor."Bu kimliğin değeri nüfusuna geçirmeye çalıştığı kimliğin değerinden %35Daha düşüktür. Ayrıntılar için xxx referans kimlik sorgulaması yapabilirsiniz.Eğitim düzeyi,maaşı, kültürel birikimi, sigarsa ve alkol kullanımı, diğer kimliğin isteklerini karşılamıyor.Yada"Bu kimlik diğer kimlikle sağlık sosyal eğitim ve ekonomik yönden %90 üzeri uyumludur. Nüfüsa geçirme izni etkinleştirildi"Yaşasın kimliklerden onay çıktı evlenebilirsiniz.Lokantaya gittiniz diyetinizden kaçamak yapıp kebap yiyeceksiniz"Bu kimlik sahibinin kolesterol seviyesi bu menüyü almaya müsait değildir. Ödeme gerçekleştirilemedi"Evinizde üşüdünüz kombiyi biraz harladınızKimlik uyarısı"Doğalgaz ft nız bu tüketimle geçen aya göre %5.7 daha fazla gelecek ve ödeme sıkıntısı yaşayabileceğiniz için alttaki seçeneklerden birini seçmelisinizA doğalgazı eski ayarına getirB tv yi 14.3 saat kapalı tut doğalgazı kullanC doğalgaz için mutfak bütcesinden düş.