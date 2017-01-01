Sessiz Klavye önerisi

Daha önce Teknosa müşteri temsilcisinin tavsiyesi ile bu yazmış olduğum microsoft wired keyboard 200 model no:1406 klavyeyi almıştım. gayet güzel uzun süre kullandım ama temizlemek için tuşları söküp taktıktan sonra klavye artık ses makinesi oldu tuşlar takır takır takılıyor. yeni sessiz yazar klavyesi arayışlarına girdim pek çok klavye baktım hiçbirini beğenmedim yeni klavyemin tuşlarında aydınlatma da olsun istiyorum. yani hem sessiz hem aydınlatmalı enter tuşu büyük yazmalara doyulmayan bir klavye arıyorum. canıım klavye sepsessizdi yaa keşke tuşları söküp takmayaydım. microsoft comfort curve 2000 diye bir klavye varmış bulursam ona bakıcam. yeni klavye aldığım zaman size de bilgi veririm. sizlerdende "kullananlar" adamakıllı yorum yapsınlar. ben şunu kullandım çok sessiz tavsiye ederim gibi yorum yapın. yok internete girip "sessiz klavye" ilk çıkan klavyeyi bana önermeyin.