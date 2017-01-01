Yahoo siteexplorer ve Bing webmaster tools birleşmiş

Yahoo site explorer ve Bing webmaster tools birleşmişMicrosoft Yahoo yu satın almış ve Bing Arama motoru ile birleştirmiş. çokta güzel olmuş pekte güzel olmuş. artık yahoo site explorer a bing webmaster tools dan microsoft kullanıcı adı ve şifresi ile giriyorsunuz. yani hotmail ile giriyorsunuz. Microsoft ta ne yapsın Google karşısında ayakta durabilmek için çeşitli stratejiler geliştiriyor. benden Microsoft ceolarına bir akıl ücretsiz bir windows sürümü yapsınlar arama motoru bing olarak kalsın değiştirilemesin. sade ve kullanışlı olsun. blogger gibi sade bir blog servisi açın ve en önemlisi adsense gibi Reklam hizmeti verin. o zaman milyonlarca blogger blogcusunun desteğini alırsınız. haber bu kadar dağılın. şimdi bing webmaster tools a sitelerimle ilgili bilgileri güncellemeye gidiyorum. haa size ufak bir bilgi daha bing webmaster tools da hergün 10 url elinizle ekleyebiliyorsunuz. hadi bakalım hayırlısı.işte Yahoo site explorer daki ingilizce açıklamanın Türkçe Google Translate'ı :)Bing algoritmik geçiş tamamlanmasıyla, Yahoo! Search Bing Web Yöneticisi Araçları Site Explorer birleşmiştir. Yöneticileri artık web sitelerini Bing ve Yahoo! yüksek kaliteli organik arama trafiği almaya devam sağlamak için Bing Web Yöneticisi Araçları kullanılarak yapılmalıdır. • Microsoft Web Yöneticisi Araçları Yahoo! Site Explorer Topluluk desteklemek için daha fazla bilgi için aşağıdaki blog makaleler kontrol edin Bing Web Yöneticisi Araçları için • Site Explorer geçiş Ayrıca Site Haritaları kendi sitelerinde sayfalar hakkında arama motorlarına bilgi için yararlı bir mekanizma tavsiye etmek istiyorum. Yahoo! Arama blog sitesini ziyaret ederek en son haberleri ve bilgileri ile güncel kalabilir