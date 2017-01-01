Opel Adam Resimleri

O Minik Bir adam: Opel ADAM

OPEL ADAM ROCKS MODELİ GRİOpel Otomobil markasını da hiç sevmem ama şu arabaya bak arkadaş yaa.adamlar gece uyurken ruhumu mu okudu ne yaptı bi araba yapmışlar tam bana hitap ediyor. adı da ADAM.. Opel adam 2014 te Türkiye de yollarda bolca görüp internette adını aratacağımız bu minik küçük 2 kişilik iki kapılı modifiyeli2014 model opel Adam arabaları tesadüfen internette gördüm ve şu aşağıdaki siyah model ile lacivert modeli çok beğendim şimdi de özellikleri fiyatı ve özel modifiye sitesindeki modifikasyonları sizlerle paylaşacağım.Efendim opel adam öyle bildiğiniz arabalardan değil sitesine giriyorsunuz arabanın çıplak fiyatı 41.500 tl. ama sitesinde opel adama sunroof aliminyum jant metalik boya ve otomatik vites gibi özellikler çektiniz mi 50.000tl yi geçiyor. jip parası.ama işte zevkler ve renkler tartışılmaz.çok param olsa ben alırım arkadaş bu arabayı.Abi bu araba kaç yapıyo? 100km de ne yakıyo diye sitesine bi bakayım dedim amaotomobil teknolojisi görmeyeli çok gelişmiş arkadaş. bak bak neler diyo bak;Araba zaten kutu gibi hani katla koy cebine o derece ama sitesinde diyor ki;Araba parketme konusunda acemi misiniz? hiiç sıkıntı yok ellerini çek direksiyondan ve işi Adama bırak. o senin yerine parkeder diyor. bak bak adama bakhelal olsun taktir ettim.Bu minik apaçi stayla adamın king liği daha yeni başlıyor.diyo ki; şehir içinde Düşük hızlarda direksiyonu bi oraya bi buraya çevirmekyorucu mu? basın direksiyondaki city tuşuna Adam size direksiyonu hafiletsin.İntellink diyo android ve ayfon telefonlara uyumlu 7 inç ekranlı müzik sistemimvar diyo. telefonunda ne varsa benden çalabilir dinleyebilirsin video izleyebilirsin elini telefona atmadan çağrıları cevaplayabilir arama yapabilirsindiyo. ayfonun varsa direksiyondaki bir tuşa basarak seni siri bacıma bağlarım mesaj bile atabilirsin diyo. yol bilgisayarımda var diyo. bacaksıza bak sen yaa.Adamın özellikleri saymakla bitmiyor. standart özellikleri ise şöyleOpel adamın "Opel Adam Jam, Opel adam Glam ve Opel adam Slam " isminde 3 değişik modeli var en ucuzu olan Opel Adam Jam ın 41.500 tl lik standart çıplağında şu özellikler mevcut;haa unutmadan opel adamınızın iç tasarımını da dilediğiniz gibi renklendirebiliyorsunuz.•12V güç çıkışı•16" alaşımlı jantlar•2 yönlü koltuk kafalıkları•3 noktalı emniyet kemerleri (arka)•4 yönlü ayarlanabilir sürücü ve yolcu koltuğu•4+1 Ses Sistemi•50:50 katlanabilir arka koltuklar•ABS•Aktif gergili ve 3 noktalı emniyet kemerleri (ön)•Arka koltuklara "Kolay Erişim" fonksiyonu•AUX/USB girişi•C sütununda krom ADAM logosu•CITY modu tuşu•Elektrikli, ısıtmalı, gövde rengi yan aynalar•Elektronik Stabilite Programı (ESP)•Emniyet kemeri uyarı sistemi (ön ve arka)•Gövde renginde kontak anahtarı•Hız Sabitleyici (Cruise Control)•IntelliLink Müzik ve Bilgi Sistemi•ISOFIX çocuk koltuğu sabitleme noktaları•Klima•Kumaş koltuklar•Perde hava yastıkları•Sürücü ve ön yolcu ön hava yastığı•Uzaktan kumandalı merkezi kilit sistemi•Yan hava yastıkları•Yokuşta Kalkış Desteği (HSA)•Yol Bilgisayarı•Yolcu hava yastığı ve devre dışı bırakma özelliği•Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyonNeyse Resimlere geçelim resimlere.SİYAH OPEL ADAM & MODİFİYELİ OPEL ADAMBEYAZ OPEL ADAMKIRMIZI OPEL ADAMMAVİ OPEL ADAM & LACİVERT OPEL ADAMSARI OPEL ADAM RESMİCevabını vermek size kaldı.