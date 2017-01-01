Sular Ne zaman Gelecek iski

İski Su Kesintisi Duyurusu 20 aralık: Sularınız şu saatte gelecek

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20 Aralık cuma iski su kesintisi:İstanbul Pendik Kurtköy mahallesi ne akşam saat 20 civarıBeykoz çiftlik mahallesine akşam 18 gibiGöztepe mahallesine 19:30Fatih balat mahallesindeki su kesintisi saat 19 gibi biteceksular gelecekmiş.Ümraniyedeki Su Kesintisi ne zaman bitecek diyenler için kötü haber ümraniyede sular ne zaman akacak diyenler bu akşam saat 22 ye kadar bekleyeceksiniz. iski arıza bildirim sayfasından okudum iski nin resmi sitesinden edindiğim sağlam bilgidir yayalım :)