Sular Ne zaman Gelecek iski

İski Su Kesintisi Duyurusu 20 aralık: Sularınız şu saatte gelecek




20 Aralık cuma iski su kesintisi:
İstanbul Pendik Kurtköy mahallesi ne akşam saat 20 civarı
Beykoz çiftlik mahallesine akşam 18 gibi
Göztepe mahallesine 19:30
Fatih balat mahallesindeki su kesintisi saat 19 gibi bitecek
sular gelecekmiş.
Ümraniyedeki Su Kesintisi ne zaman bitecek diyenler için kötü haber ümraniyede sular ne zaman akacak diyenler bu akşam saat 22 ye kadar bekleyeceksiniz. iski arıza bildirim sayfasından okudum iski nin resmi sitesinden edindiğim sağlam bilgidir yayalım :)



Etiketler:Sular Ne zaman GelecekSular ne zaman akacak iski, sular akmıyor iski gov, iski su kesintisi, iski su kesintisi duyuruları istanbul pendik kurtköy beykoz ümraniye, 20 aralık 2013, sularımız akmıyor, su akmıyor,su kesildi,su kesintisi iski




Bilgilendirme: Patlakhaber Kişilere ve Kurumlara saygılı bir haber sitesidir. sitemizde sadece Patlakhaberler Kategorisindeki haberler eğlence amaçlı açılmış uydurma haberlerdir. Bizimle iletişime geçmek için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

Gündemden haberin olsun:

Disqus Comments


- - - -

iller Arası Kaç KM Kaç saat Hesaplama

Bunlar sizde varsa Yüksek Tansiyon Hastası olabilirsiniz
© Copyright 2009-2017 PATLAKHABER - All Rights Reserved - Yani Diyor ki içeriklerin hepsi el emeği göz nurudur, Engelli bir kul'un hakkıdır. ayrıca Telif hakkı yasasıyla korunmaktadır.