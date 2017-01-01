e okul Teog sonuçları

e okul teog sonuçları sorgulama öğrenme girişi

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş SınavPazartesi, yani bugün açıklandı. Seviye belirleme sınavının yerine getirilen temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavına 1 milyon 300 bin öğrenci girdi.6 dersten yapılan merkezi yazılı sınavlardan alınan puanlar, hem karne notu olarak değerlendirilecek hem de liselere girişte esas alınacak.Teog sınavı sonuçlarınızı öğrenmek için aşağıda verdiğimiz bağlantıyı tıklayarak e okulun sitesine giriş yapıp tc kimlik no öğrenci okul no: ve sayfadaki resimdeki karakterleri girip tamam tuşuna basarak açılan sayfada görebilirisiniz.