e okul Teog sonuçları
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınav (TEOG) sonuçları 20 ocak 2014 Pazartesi, yani bugün açıklandı. Seviye belirleme sınavının yerine getirilen temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavına 1 milyon 300 bin öğrenci girdi.6 dersten yapılan merkezi yazılı sınavlardan alınan puanlar, hem karne notu olarak değerlendirilecek hem de liselere girişte esas alınacak.
e okul teog sonuçları sorgulama öğrenme girişiTeog sınavı sonuçlarınızı öğrenmek için aşağıda verdiğimiz bağlantıyı tıklayarak e okulun sitesine giriş yapıp tc kimlik no öğrenci okul no: ve sayfadaki resimdeki karakterleri girip tamam tuşuna basarak açılan sayfada görebilirisiniz.
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