ilçe sandık görevlileri kaç para alacak

İlçe Sandık Görevlileri kaç para alacak 2014 30 Mart 2014 seçimleri ilçe sandık görevlilerinin günlük ücretleri, sandık görevlileri ücretleri, sandık görevlilerine verilecek ücret belli oldu.



Yüksek Seçim Kurulu 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak olan Yerel Seçimlerde görev alacak memurların gündelik ücretlerini belirledi.





Sandık Görevlileri gündelik oranları



Sandık kurulu başkanı 3 Gündelik,



Sandık kurulu memur üye (Kurs verilmişse) (2) Gündelik,



Sandık kurulu memur üye (Kurs verilmemişse) (1) Gündelik,



Sandık kurulu siyasi partili üye (1) Gündelik,



Seçimlerde Görev Alacak Memurların Ücretleri Belli Oldu



Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 76,50



İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 61,50



Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 72,50



Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 67,50



Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 61,50



Askı Yeri Görevlileri 56,50



Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 56,50



Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 56,50



Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 56,50



Sandık Başkanı 70,50



Sandık Üyeleri 61,50



Bina Sorumlusu 70,50



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30 Mart 2014 seçimleri ilçe sandık görevlilerinin günlük ücretleri, sandık görevlileri ücretleri, sandık görevlilerine verilecek ücret belli oldu.Yüksek Seçim Kurulu 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak olan Yerel Seçimlerde görev alacak memurların gündelik ücretlerini belirledi.Sandık kurulu başkanı 3 Gündelik,Sandık kurulu memur üye (Kurs verilmişse) (2) Gündelik,Sandık kurulu memur üye (Kurs verilmemişse) (1) Gündelik,Sandık kurulu siyasi partili üye (1) Gündelik,Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 76,50İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 61,50Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 72,50Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 67,50Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 61,50Askı Yeri Görevlileri 56,50Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 56,50Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 56,50Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 56,50Sandık Başkanı 70,50Sandık Üyeleri 61,50Bina Sorumlusu 70,5030 mart 2014 belediye seçimleri sandık başkanı ne kadar alacak, 30 mart 2014 belediye seçimleri sandık görevlisi ne kadar alacak, 30 mart 2014 belediye seçimleri sandık başkan yardımcısı kaç tl alacak, sandık görevlisi mart 2014, sandık kurulu üyesi ücretleri, mart 2014 yerel seçimler sandık görevlisi, sandık görevlisi ücreti, sandık görevlileri ne kadar ücret alıyor Ysk gov tr

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