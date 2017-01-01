ilçe sandık görevlileri kaç para alacak

İlçe Sandık Görevlileri kaç para alacak 201430 Mart 2014 seçimleri ilçe sandık görevlilerinin günlük ücretleri, sandık görevlileri ücretleri, sandık görevlilerine verilecek ücret belli oldu.
Yüksek Seçim Kurulu 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak olan Yerel Seçimlerde görev alacak memurların gündelik ücretlerini belirledi.
Sandık Görevlileri gündelik oranları
Sandık kurulu başkanı 3 Gündelik,
Sandık kurulu memur üye (Kurs verilmişse) (2) Gündelik,
Sandık kurulu memur üye (Kurs verilmemişse) (1) Gündelik,
Sandık kurulu siyasi partili üye (1) Gündelik,
Seçimlerde Görev Alacak Memurların Ücretleri Belli Oldu
Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 76,50
İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 61,50
Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 72,50
Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 67,50
Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 61,50
Askı Yeri Görevlileri 56,50
Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 56,50
Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 56,50
Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 56,50
Sandık Başkanı 70,50
Sandık Üyeleri 61,50
Bina Sorumlusu 70,50
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