Gezer Terlik Arapça Muhammed (s.a.v) yazısı açıklaması

Gezer Terlik Arapça Muhammed yazısı açıklaması





Bende gördüm. Bizim evdeki Gezer terliğin altında da Arapça Muhammed (s.a.v) yazısına benzer şekiller var. ama Gezer terliklerinin sahibinin bununla pek alakası yoktur. belki de haberi bile yoktur. o kalıbı basan kalıbına tükürdüğümün şerefsizinin işidir bu diye geçirdim aklımdan. gerçekten deGezer terlikleri olayın farkına varınca açıklama yayınlamış işte o açıklama ve işte Altında arapça Muhammed yazan gezer terliklerisanal ortamda bahsi geçen terliğin tabanı konusunda bizim de haberimiz olmuştur. Yurtdışından almış olduğumuz bir taban motifinin bir bölümünün Hz. Muhammed’in (S.A.V) ismine benziyor dahi oluşu hiç tartışmaya mahal vermeden düzeltilmesi gereken bir durumdur.2.200 kişinin çalıştığı fabrikamızda konu olan ürünün yüzlerce kişinin elinden geçmesine ve tüm kontrol işlemleri yapılmasına rağmen maalesef göze çarpmamış ve fark edilmemiştir. Bu konudan haberdar olduğumuz anda, taban kalıpları imha edilmiştir ve gerekli işlemler başlatılmıştır.Gezer Ayakkabı olarak Milli ve Manevi değerleri Şirket Değerleri olarak kabul eden, Peygamber Efendimize(S.A.V) sonsuz saygı ve sevgi duyan, ülkemizi iç piyasada ve uluslararası pazarlarda temsil eden örnek bir kuruluş olarak, böyle bir konu ile adımızın anılmış olmasından bile duyduğumuz üzüntüyü sizinle paylaşmak istedik. Bilinçsizce yapılan hatadan dolayı gerekli işlemlerin yapıldığından hiçbir şüpheniz olmasın. Size de öncelikle bize dönüp işin doğrusunu sorguladığınız ve duyarlılığınız için teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.SON OLARAK;Bir firmayı peygamber düşmanı diye karalamadan önce o firmaya ilgili yazı yazılır ve açıklama beklenir. bu yapılan ayıptır.Gezer Terlik bizimdir. bizdendir.