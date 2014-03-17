Mutfaktaki Yemek Kokusu Nasıl Giderilir
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PATLAK YENGEYE SORULAR;
*Mutfağımda balık yaptığım zaman evin içi çok fena balık kokuyor, bunu çabucak gidermenin
bir yolu var mı? misafir gelmeden hemen önce evi mis gibi kokutacak formul var mı?
Bu tür yiyecekler pişirildikten sonra hemen mutfak temizlenmeli ve bir kabın içine çamaşır yumuşatıcısı koyularak ocağın en kısık gözüne yerleştirilip yumuşatıcı ağır ağır kaynatılarak yumuşatıcının kokusunun tüm eve yayılması sağlanır.Yumuşatıcı kaynadıkça koku dağılıp besinlerin kokusunu yok ederek kendi kokusunu etrafa salar ve kötü koku ortadan yok olur.
Ayrıca evde yumuşatıcınız kalmadıysa 1 miktar vanilyayı ocağa koyup kavurduğunuzda ortalığa mis gibi vanilya kokusu saracak ve kötü kokudan eser kalmayacaktır.
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