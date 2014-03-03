miracle worker karanlığın içinden helen keller filmi 1962 türkçe altyazılı izle

The Miracle Worker - Karanlığın içinden - Helen Keller orjinal filmi 1962 türkçe altyazılı izle
patlakhaber movshareye ilk defa bir film yükleyip siz sevgili patlak okurlarla unutulmaz filmler kategorisi altında paylaşmayı deniyor. eğer movshare filmin içine bana şaplak at reklamı eklemediyse unutulmaz filmleri bundan sonra her ay 1 film patlakhabere ekleyeceğiz inşallah. işte ilk filmimiz:; THE MİRACLE WORKER (SİHİRLİ ÇALIŞAN) Aslında bu filmi "Karanlığın içinden" ismiyle türkçeye çevirmişler. filmi yıllar önce cnbce-e unutulmaz filmler kuşağında izlemiştim. film 1962 yapımı siyah beyaz bir film ama gerek artislerin rol kesmesi, gerekse konusuyla oscarlı harika bir film. Beren saat in Uğur Yücelle çevirdiği (Oynadığı, başrolleri paylaştığı) "siyah" veya "black" filmi aslında meşhur bir ingiliz ailesi Keller ailesinin işitme, görme ve konuşma engelli kızı Helen Keller'in eğitimini konu alan bu "The Miracle Worker" isimli 1962 yapımlı siyah beyaz unutulmaz film. Herneyse sözü fazla uzatmadan 580 mb lik tek parça ve türkçe altyazılı movshare'ye upload ettiğim bu filmi sizlerle paylaşıyorum. inşallah açık saçık reklam koymamıştır içine
Güncelleme 2017 Karanlığın içinden türkçe altyazılı full izleme youtube videosu eklendi. fakat o da yeni ve renkli dandik taklit çıktı. aradım taradım sizin için internetten izlenebilecek bir miracle worker orjinal siyah beyaz full filmini bulamadım.
ama elim boş gitmesin filmi çok izlemek isterseniz Amazonda DVD si 8 dolar fakat hemen izlemek isterseniz Amazonda film kirala internetten izle 4 dolar
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