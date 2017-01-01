Vodafone Mobil internet paketleri 2014

Vodafone Mobil internet paketleriAşağıdaki tablo vodafone internet sitesinden 9 mart 2014 tarihinde alınmıştır.
tabloda faturasız (konturlu) Vodafone
Mobil internet tarifeleri 2014 fiyatları
yeralmaktadır.
Vodafone un aylık internet
paketleri fiyatları ve özellikleri
şu şekildedir.
Vodafone Aylık Facebook Twitter paketi kaç para ve paketi abonelik sms numarası ve sms mesajı?
Vodafone Aylık Facebook Twitter paketi 5 tl . ve vodafone aylık facebook twitter paketine üyelik için ABONE YENIFT yazıp 3636 ya göndermemiz gerekiyor.
Vodafone Aylık 250 mb 11 lira internet tarifesi (paketi) abonelik
Vodafone un konturlu hatlar için cepnet tariflerinden biri olan aylık 250mb internet tarifesi paketi 28 şubatta yeni abonelik için kapatılmıştır.
abone olunamaz.
Vodafone 15 liralık aylık internet paketi de aynı şekilde 28 şubatta üye alımı bitmiştir.
21 liralık aylık 1 gigabayt cepnet paketi de sonlanmıştır.
Vodafone ek internet paketleri yukardaki süresi biten paket abonelerinin kotalarının dolması sonrası ay içinde alabildikleri ek paketlerdir.
Vodafone süreli cepnet internet paketleri
meşhur 12 liralık sınırsız vodafone 100mb cepnet internet paketi çoktaan sonlanmıştır.
sadece aboneler faydalanıyor. Vodafone de böyle bir paket yaptığı için bin pişman olmuştur. laf aramızda bende de Vodafone Aylık sınırsız cep internet (cepnet tarifesi) var. paket nasıl diye soranlar için 100mb dolana kadar çok iyi 100 mb den sonra 3g hızı kapatılıyor gprs veya edge hızıyla (1-64 kbps) internete bağlanabiliyorsunuz. ve internetten soğuyorsunuz.
Vodafone Haftalık sınırsız internet paketi (cepnet haftalık)
bu paketin ücreti 6 liradır.
bu pakette de internetiniz hiç kesilmez sınırsızdır ama sadece 50mb ya kadar hızlı internet kullanırsınız. 50 mb den sonra internet hızınız yavaşlar ve 64 kbps ye düşer sizde lanet olsun böyle internete deyip internete girmekten vazgeçersiniz.
yani bir çeşit kandırmaca (64 dediğine bakmayın asla 64 ü görmüyorsunuz sadece 1-4 kbps)
aynı şekilde
Vodafone Günlük limitsiz (sınırsız) internet paketi fiyatı da 1.5 tl dir. günlük
hızlı internet limiti 10 mb dir. ondan sonrası kangren internettir. resmen adam kandırma ve katakulli.
EN UYGUN MOBİL İNTERNET PAKETİ HANGİ OPERATÖRDE
Vodafone internet paketleri uygun mu? yada en uygun mobil internet paketi hangisi diyenler için diğer açacağımız mobil internet paketleri konularına bakmalarını tavsiye ederiz. hepsi katakulli de değişik değişik Maharetler sergilemişler. çok uyanık olmak, kampanya detaylarını çok iyi okumak lazım.
birde Vodefone Turkcell Avea numara taşıyanlara hepsi bir arada en uygun paketlere çok dikkat edin 500 dakika 500sms 500mb internet diye lanse edip tanıtıp detaylarda
(500mb internetimiz aylık 500dakika ve 500sms paketini alanlar ilk 6 ay hediyedir) gibi
"ufacık, önemsiz detaylar belirtiyorlar."