Vodafone Mobil internet paketleri 2014

Vodafone Mobil internet paketleri





Aşağıdaki tablo vodafone internet sitesinden 9 mart 2014 tarihinde alınmıştır.tabloda faturasız (konturlu) VodafoneMobil internet tarifeleri 2014 fiyatlarıyeralmaktadır.Vodafone un aylık internetpaketleri fiyatları ve özelliklerişu şekildedir.Vodafone Aylık Facebook Twitter paketi 5 tl . ve vodafone aylık facebook twitter paketine üyelik için ABONE YENIFT yazıp 3636 ya göndermemiz gerekiyor.Vodafone un konturlu hatlar için cepnet tariflerinden biri olan aylık 250mb internet tarifesi paketi 28 şubatta yeni abonelik için kapatılmıştır.abone olunamaz.Vodafone 15 liralık aylık internet paketi de aynı şekilde 28 şubatta üye alımı bitmiştir.21 liralık aylık 1 gigabayt cepnet paketi de sonlanmıştır.Vodafone ek internet paketleri yukardaki süresi biten paket abonelerinin kotalarının dolması sonrası ay içinde alabildikleri ek paketlerdir.meşhur 12 liralık sınırsız vodafone 100mb cepnet internet paketi çoktaan sonlanmıştır.sadece aboneler faydalanıyor. Vodafone de böyle bir paket yaptığı için bin pişman olmuştur. laf aramızda bende de Vodafone Aylık sınırsız cep internet (cepnet tarifesi) var. paket nasıl diye soranlar için 100mb dolana kadar çok iyi 100 mb den sonra 3g hızı kapatılıyor gprs veya edge hızıyla (1-64 kbps) internete bağlanabiliyorsunuz. ve internetten soğuyorsunuz.bu paketin ücreti 6 liradır.bu pakette de internetiniz hiç kesilmez sınırsızdır ama sadece 50mb ya kadar hızlı internet kullanırsınız. 50 mb den sonra internet hızınız yavaşlar ve 64 kbps ye düşer sizde lanet olsun böyle internete deyip internete girmekten vazgeçersiniz.yani bir çeşit kandırmaca (64 dediğine bakmayın asla 64 ü görmüyorsunuz sadece 1-4 kbps)aynı şekildeVodafone Günlük limitsiz (sınırsız) internet paketi fiyatı da 1.5 tl dir. günlükhızlı internet limiti 10 mb dir. ondan sonrası kangren internettir. resmen adam kandırma ve katakulli.Vodafone internet paketleri uygun mu? yada en uygun mobil internet paketi hangisi diyenler için diğer açacağımız mobil internet paketleri konularına bakmalarını tavsiye ederiz. hepsi katakulli de değişik değişik Maharetler sergilemişler. çok uyanık olmak, kampanya detaylarını çok iyi okumak lazım.birde Vodefone Turkcell Avea numara taşıyanlara hepsi bir arada en uygun paketlere çok dikkat edin 500 dakika 500sms 500mb internet diye lanse edip tanıtıp detaylarda(500mb internetimiz aylık 500dakika ve 500sms paketini alanlar ilk 6 ay hediyedir) gibi"ufacık, önemsiz detaylar belirtiyorlar."