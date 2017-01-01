Cübbeli Ahmet Hoca Tv kanalı açıyor Cübbeli Ahmet Hoca televizyon kanalı kuruyor

Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ehli sünnet vel cemaatin bir tv kanalı daha oluyormuş. internetten cubbeliahmethoca .tv adresinden ve youtube videolarından bildiğimiz ve tanıdığımız Fatih Çarşamba İsmailağa Mahmut hocanın cemaatine bağlı ve cemaatin Allamelerinden Kamuoyunun sevilen hocası







artık yakında CübbeliAhmet hoca tv (CHTV) uydu kanalı frekansı Cübbeli Ahmet Hoca tv canlı izle Cübbeli Ahmet hoca tv ne zaman açılacak gibi aramalar başlar. inşallah bizlerde en sıkı takipçisi olup CHTV Cübbelitv hakkında en güncel bilgileri sizlerle paylaşacağız.



GÜNCELLEME 18 EYLÜL 2014:

Türksat 4A ile birlikte bu akşam Cübbeli Ahmet hoca tv kanalı Lalegültv canlı sohbetle yayınına başladı. işte sizlere



Türksat 4a lalegül tv frekansları;

Kanal adı: LalegülTv

Frekans:12423

SembolRATE:30000

Polarizasyon:Horizontal (H) yatay



TV de izlenebilecek güvenilir diğer ehli sünnet vel cemaat dini kanalları hangisi diye sorarsanız. bugünlerde yenilenen sürekli evliyalardan sohbetler ve faideli bilgiler sunan TGRT Belgesel tv, tasavvuf sohbetleri ile Semerkand tv ve Cevat akşit hocanın süleymaniye dersleriyle TV5 i sizlere tavsiye ederim.(Kanalın olası isimleri; LalegülTV,İsmailAğatv,CübbeliTV,chtv) kanalın frekans numaraları Habere eklendi.





CÜBBELİ AHMET TV KANALI AÇTI



Kamuoyunda Cübbeli Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü medya sektörüne giriyor.Televizyonunun kuruluşu için Cübbeli Ahmet Hoca'nın sahibi olduğu şirket, Radyo ve Televizyon Kurulu'na (RTÜK) resmen başvurdu.Hürriyet'e bilgi veren RTÜK kaynakları, Cübbeli Hoca'nın, uydu yayın lisansı için resmi başvurusunu yaptığını, gerekli belgeleri de RTÜK'e ulaştırdığını bildirdiler.RTÜK'ün, Cübbeli Hoca'nın televizyonuna lisans verilmesi konusunda henüz kararını vermediği, belgelerin incelenmekte olduğu ifade edildi.Cübbeli Ahmet Hoca, halen yaptığı konuşmaları internet üzerinden kendi adına açtığı bir siteden, canlı olarak yayınlıyor.RTÜK'ten uydu yayın lisansı alınması halinde, Cübbeli Ahmet Hoca'nın konuşmalarının, bu televizyon üzerinden yayınlanacağı, ayrıca eğitici içerikte yayın yapılacağı belirtiliyor.













Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ehli sünnet vel cemaatin bir tv kanalı daha oluyormuş. internetten cubbeliahmethoca .tv adresinden ve youtube videolarından bildiğimiz ve tanıdığımız Fatih Çarşamba İsmailağa Mahmut hocanın cemaatine bağlı ve cemaatin Allamelerinden Kamuoyunun sevilen hocası "peygamberi ve sünnetini sevdiren hoca" "Adam gibi Adam" Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü hoca Radyo Televizyon üst kuruluna (RTÜK) e resmen başvurup gerekli evraklarını teslim etmiş. gerisini haberimizden okuyalım.artık yakındagibi aramalar başlar. inşallah bizlerde en sıkı takipçisi olup CHTV Cübbelitv hakkında en güncel bilgileri sizlerle paylaşacağız.Türksat 4A ile birlikte bu akşam Cübbeli Ahmet hoca tv kanalı Lalegültv canlı sohbetle yayınına başladı. işte sizlereTV de izlenebilecek güvenilir diğer ehli sünnet vel cemaat dini kanalları hangisi diye sorarsanız. bugünlerde yenilenen sürekli evliyalardan sohbetler ve faideli bilgiler sunan TGRT Belgesel tv, tasavvuf sohbetleri ile Semerkand tv ve Cevat akşit hocanın süleymaniye dersleriyle TV5 i sizlere tavsiye ederim.(Kanalın olası isimleri;Habere eklendi.Kamuoyunda Cübbeli Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü medya sektörüne giriyor.Televizyonunun kuruluşu için Cübbeli Ahmet Hoca'nın sahibi olduğu şirket, Radyo ve Televizyon Kurulu'na (RTÜK) resmen başvurdu.Hürriyet'e bilgi veren RTÜK kaynakları, Cübbeli Hoca'nın, uydu yayın lisansı için resmi başvurusunu yaptığını, gerekli belgeleri de RTÜK'e ulaştırdığını bildirdiler.RTÜK'ün, Cübbeli Hoca'nın televizyonuna lisans verilmesi konusunda henüz kararını vermediği, belgelerin incelenmekte olduğu ifade edildi.Cübbeli Ahmet Hoca, halen yaptığı konuşmaları internet üzerinden kendi adına açtığı bir siteden, canlı olarak yayınlıyor.RTÜK'ten uydu yayın lisansı alınması halinde, Cübbeli Ahmet Hoca'nın konuşmalarının, bu televizyon üzerinden yayınlanacağı, ayrıca eğitici içerikte yayın yapılacağı belirtiliyor.

islami-haber

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