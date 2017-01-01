samsung wave Bada için Ezan vakti widgeti programı indir





Bedava samsung Bada Namaz Vakti Widgeti indir 2014 yılı için paylaşılmış bir ezan widgetidir.2015 yılı ve sonrası için samsung wave telefonunuzdan samsung apps uygulamasına girerek ezan widgeti uygulamasını indirebilirsiniz. üzgünüm samsung artık wave desteğini kaldırdığı için yeni uygulamalar bulamayabilirsiniz.detaylar için tıklayınız;Samsung apps te hem telefonunuzun ana ekranında çalışan bada ezan widgeti ve java program olarakçalışan bedava cepvakit ezan programı mevcut. bunlardan cepvakit bada için ezan programı diğeri ise ana ekranda sürekli çalışan namaz vakitlerini gösteren cep ezan widgeti. istediğiniz kullanmakiçin samsung apps a girin ve ezan diye arayın zaten bulacaksınız. ama önemli nokta badalı cep telefonunuzdan (wave 1 2) samsung apps uygulamasından gireceksiniz.