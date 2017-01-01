samsung wave Bada için Ezan vakti widgeti programı indir

samsung wave Bada için Ezan vakti widgeti programı indir

Bedava samsung Bada Namaz Vakti Widgeti indir 2014 yılı için paylaşılmış bir ezan widgetidir.

2015 yılı ve sonrası için samsung wave telefonunuzdan samsung apps uygulamasına girerek ezan widgeti uygulamasını indirebilirsiniz. üzgünüm samsung artık wave desteğini kaldırdığı için yeni uygulamalar bulamayabilirsiniz.

detaylar için tıklayınız;

SAMSUNG WAVE TELEFONA OYUN YÜKLEMEK
Samsung apps te hem telefonunuzun ana ekranında çalışan bada ezan widgeti ve java program olarak
çalışan bedava cepvakit ezan programı mevcut. bunlardan cepvakit bada için ezan programı diğeri ise ana ekranda sürekli çalışan namaz vakitlerini gösteren cep ezan widgeti. istediğiniz kullanmak
için samsung apps a girin ve ezan diye arayın zaten bulacaksınız. ama önemli nokta badalı cep telefonunuzdan (wave 1 2) samsung apps uygulamasından gireceksiniz.




Bilgilendirme: Patlakhaber Kişilere ve Kurumlara saygılı bir haber sitesidir. sitemizde sadece Patlakhaberler Kategorisindeki haberler eğlence amaçlı açılmış uydurma haberlerdir. Bizimle iletişime geçmek için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

Gündemden haberin olsun:

Disqus Comments
reklam alanı
© Copyright 2009-2017 PATLAKHABER - All Rights Reserved - Yani Diyor ki içeriklerin hepsi el emeği göz nurudur, Engelli bir kul'un hakkıdır. ayrıca Telif hakkı yasasıyla korunmaktadır.