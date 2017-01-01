Blogger Google Dostu resimli son yazılar eklentisi [Seolu]

Yahu bir türlü Google botların okuyabildiği resimli son yazılar sidebarı yapamadım.bu içeriğimde deneme amaçlı içerik bakalım bu içeriğimi google botları diğer sayfalardan kapacak mı?Blogger resimli benzer yazılar eklentisi kolay da asıl iş google botların da görüp indexleyebildiği resimli titleli altlı baya bi seolu blogger resimli benzer yazılar eklentisi. sanırım öyle birşey henüz yapılmamış. inşallah yarın kendim kodlarla yapacağım ve Türkiye de ilk ve tek Google botların görebildiği seolu resimli titleli ve alt lı resimli benzer yazılar eklentisi yapacağım. zor değil Allahın izniyle 1 günde yaparım. patlakhaber de Allahın izniyle yine wordpress te olduğu gibi hitli günlerine döner. neyse şimdilik bununla idare edelim. google bot görmüyorum diyor ama sanıyorum hile yapıyor. bu eklentiyi gördüğünü ve indexlediğini düşünüyorum çünkü eklenti dejavascript sayfaya yazdırma "write" kodu var. neyse geç oldu ve sabahtan beri sürekli oturmaktan ayaklarım şişti ve sırtım ağrıdı. yaa.ilerde inşallah kategorilere göre botların gördüğü resimli son yazılar eklentisi de yaparım.siz site ile ilgilenmeyi kolay zannediyorsunuz di mi? Google size bi götünü dönerse böyle günlerce uğraşırsınız işte.hadi kalın sağlıcakla.Blogger için Google Dostu hemde mobil şablonda da çalışan son yazılar eklentisini portlayabildik hamdolsun. ama resim yok olsun diğer eklentiler mobil şablonlarda görünmüyor mobil şablonsuz da Google sevmiyor. bi ara konusu açar paylaşırız inşallah şimdi yapacak çok iş var.GÜNCELLEME 2017: Patlakhaber AMP ye geçti henüz amp uyumlu resimli yada resimsiz son yazılar eklentisi bakamadık içeriklerimizi güncelliyoruz.