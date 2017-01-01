Işid Kürdistana girince Katil Amerika hareketlendi

"hey dostum nasıldım ama?"

"bok gibiydin dostum, korkak bir tavuk gibiydin anlıyor musun?"

Bu Amerika varya o kadar ne oldum delisi zalim bir memleket ki. Allah bunların sonunu görmeyi bana nasib etsin inşaAllah nasıl olacak çok merak ediyorum.Eşşoğlu eşşekler ortadoğuyu kendi emelleri için paramparça etmekten, çoluk çocuk, yaşlı genç, kadın, mazlum kanı akıtmaktan hiç çekinmiyorlar Türkiye yi de Bölmek için geldiler paramparça ettikleri bir zamanlarolmaz sözüne bile konu olmuş Irakın güzelim Bağdat şehrini tarumar edip sözde bir Kürdistan devleti kurdurdular. köpek gibi de sahip çıkıyorlar.yada işinize gelince mi humanist oluyorsunuz! bu ışid bunca zamandır Irak'ta Suriye de binlerce mazlum insanı hunharca şehit etti. o zaman nerelerdeydiniz.ulan sizin hiçbir duygunuza inanmıyorum tamamen bencil korkak ve zalim yaratıklarsınız.ben inanıyorum ki ışid da sizin ve kocanız İsrail'in köpeği. istediğinize saldırtıyorsunuz ve görmezden geliyorsunuz. istemediğinize saldırınca da hoşt deyip tasmasından çekiştiriyorsunuz.Amerikan korkakları ışidın kuzey Irak'ı topa tutan hareketli topcu birliklerini sabah 6:45 de havadan uçakla bombalamış.ya bu Amerikalılar ne kadar korkak ne kadar ödlek insanlar yaa. Irak'a bir kere karadan girdiler korkularından sıçtıklarını ellerine yüzlerine bulaştırdılar şimdi de göt korkusuna bişey olduğu zaman yüzlerce metre havadan uçakla bombalayıp geri denizin ortasındaki "gemilerine dönüyorlar. sonra;diyerek birbirlerine kahramanlıklarını göğüsleri kabara kabara anlatıyorlar.dostum siz kahraman görmemişsiniz. kahraman görmek istiyorsanız,siz yüzlerce metre havada korka korka bomba salıp dönerken tankların karşısına sapanla dikilen çocuklara bir bakın.siz hepiniz,...var mısınız köpekler.varsanız aşağı gelin.