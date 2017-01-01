Ahmet Davutoğlu'mu Kemal Kılıçdaroğlu'mu daha uzun

Ahmet Davutoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu Boy Karşılaştırması

tahmini olarak

Kemal Kılıçdaroğlu 1-2 cm daha uzun gibiMerhaba sevgili patlak okurlar. Bildiğiniz gibi Eski Başbakan 'uzun Adam Tayyip Erdoğan' ın yanında boy resimleri ile dalga geçilendiye nitelendirilen Cehape Zihniyeti Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Akape zihniyetinde yeni başbakanın Kısa boylu Ahmet Davutoğlu olmasıyla beraber birden uzun Adama dönüşüverdi.PatlakHaberin işsiz Aşsız isaassız patlak muhabirleri merak ettivar mı?araştırdı baktı ve bulduğu altın değerindeki bilgileri sizlerle paylaşıyor.1.Tayyip Erdoğanın boyu kaç cm:listenin bir numarası uzun Adam Tayyip Erdoğan 1.83 m boyunda2.Mustafa Sarıgül boyu kaç cm:Seçimlerden sonra ortalıktan kaybolan Sarıgülün boyu 1.82 m3. Kasetle yerinden edilen, CHP nin Gerçek Genel Başkanı Deniz Baykal 1.80 m4. Ağlak adam olarak bilinen yufka yürekli Bülent Arınç'ın boyu 1.77 m5.Listenin 5 numarasında Mehape zihniyeti genel başkanı Devlet Bahçeli var boyu 1.75 m üzerine 2017.25 ekleyin etti mi size 2019 oda Mhp 80. yılı hayırlı olsun.6.Abdullah Gül'ün boyu 1.74 m7.Kıçı yere yakın adam diye nitelendirilen Kemal Kılıçdaroğlu nun boyu kaç cm diyenler işte cevap:1.72 m8.Selahattin Demirtaş mı Kılıçdaroğlu mu yoksa Davutoğlu mu daha uzun boylu diyenler içinDemirtaşın boyu internetten edindiğimiz bilgilere göre 1.71 m9. ve işte Yeni başbakan Akape zihniyeti tarafındandiğerleri tarafındanolarak nitelendirilennden görüldüğü kadar veAhmet Davutoğlu 1-2cm daha kısa yani boyu 1.70 veya 1.71 m civarlarında.Haber bitti gidin bi çay alın kendinize.