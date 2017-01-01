Ahmet Davutoğlu'mu Kemal Kılıçdaroğlu'mu daha uzun

Ahmet Davutoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu Boy Karşılaştırması
Kemal Kılıçdaroğlu 1-2 cm daha uzun gibi
Merhaba sevgili patlak okurlar. Bildiğiniz gibi Eski Başbakan 'uzun Adam Tayyip Erdoğan' ın yanında boy resimleri ile dalga geçilen 'Kısa adam' 'Götü Yere yakın adam' 'bodur adam' diye nitelendirilen Cehape Zihniyeti Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Akape zihniyetinde yeni başbakanın Kısa boylu Ahmet Davutoğlu olmasıyla beraber birden uzun Adama dönüşüverdi.
PatlakHaberin işsiz Aşsız isaassız patlak muhabirleri merak etti Kemal Kılıçdaroğlu ve Ahmet Davutoğlunun yan yana boy resimleri var mı? Hangisinin boyu daha uzun araştırdı baktı ve bulduğu altın değerindeki bilgileri sizlerle paylaşıyor.
SİYASİLERİN BOYLARI (Kim Daha uzun)
1.Tayyip Erdoğanın boyu kaç cm:
listenin bir numarası uzun Adam Tayyip Erdoğan 1.83 m boyunda
2.Mustafa Sarıgül boyu kaç cm:
Seçimlerden sonra ortalıktan kaybolan Sarıgülün boyu 1.82 m
3. Kasetle yerinden edilen, CHP nin Gerçek Genel Başkanı Deniz Baykal 1.80 m
4. Ağlak adam olarak bilinen yufka yürekli Bülent Arınç'ın boyu 1.77 m
5.Listenin 5 numarasında Mehape zihniyeti genel başkanı Devlet Bahçeli var boyu 1.75 m üzerine 2017.25 ekleyin etti mi size 2019 oda Mhp 80. yılı hayırlı olsun.
6.Abdullah Gül'ün boyu 1.74 m
7.Kıçı yere yakın adam diye nitelendirilen Kemal Kılıçdaroğlu nun boyu kaç cm diyenler işte cevap:1.72 m
8.Selahattin Demirtaş mı Kılıçdaroğlu mu yoksa Davutoğlu mu daha uzun boylu diyenler için
Demirtaşın boyu internetten edindiğimiz bilgilere göre 1.71 m
9. ve işte Yeni başbakan Akape zihniyeti tarafından Atom karınca diğerleri tarafından
bodur adam olarak nitelendirilen Ahmet Davutoğlu'nun boyu:
Kemal Kılıçdaroğlu ile yanyana boy resimlerinden görüldüğü kadar ve tahmini olarak Ahmet Davutoğlu 1-2cm daha kısa yani boyu 1.70 veya 1.71 m civarlarında.
Haber bitti gidin bi çay alın kendinize.