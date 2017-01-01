



iki gün önceden haber mi olur

Patlakhaber haber merkezi wordpress ten tekrar blogger'a taşınalı beri eskiden 10 saniye içindse indexlenen içerikleri artık 2 günde zor indexleniyor. bu durumu internette bayağı bir araştırdık çeşitli sebepler öne sürülmüş ama bu sebeplerden hiçbiri patlakhabere uymuyor sadece "siteyi uzun süre başıboş bırakırsanız" seçeneği biraz uyuyor.şimdi biz ne yapalım 2 gün önceden 2 gün sonrasının haberlerini mi girelim ki millet güncel haber okusun. sümme haşa gaybı Allahu teala bilir. ne yapalım yani spam haber siteleri gibipazar günü oynanacak Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı izle konuları mı açalım yada dizi siteleri gibi Kurtlar vadisi pusu yeni bölümünü full izle konuları mı açalım daha dizi oynamadan maçlar oynanmadan. biz yapsak yapsak 2 gün önceden şu fotoğrafını gördüğünüz hava durumu tahmini haberi yapabiliriz. yani şimdi haftasonu yağmur var mı hava nasıl olacakveya istanbul'a ne zaman yağmur yağacak diye merak edenler için ekran görüntüsünü paylaştığımız şu hava durumunu paylaşabiliriz. resimde de gördüğünüz üzere eylül ayının 17 sine kadar istanbul'da yağmur yok. 17 eylülden sonra 2 gün güzel yağmur var 3. günhafif çiseleyecek diyor accuweather tahmini. tabii Doğrusunu kurban olduğum cenab-ı Mevlam bilir. herneyse.sizin de siteniz eskiden şıp diye indexleniyor şimdilerde ise çok geç indexleniyorsapatlakhaber gibi pes etmeyin hergün bir iki konu girip devam edin. inşallah-u Rahmansiteniz kısa süre sonra yine çabucak indexlenmeye başlar.bugünkü güncellememiz bu kadar. sitemiz çabuk indexlenmeye başladığı zaman daha güzel ve daha güncel haberlerde görüşmek dileğiyle.sizi seviyorum.