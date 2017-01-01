

Paypal Kart Ücretleri



"ama efendim çok cüzi miktar 1 tl , 2 tl ,%1 gibi bütün banka kartlarında kredi kartlarında var bu ücretler hemde daha çok"

"ama efendim paypal kullanan sitelerden alışveriş kolaylaşıyor falan feşmekan..."

"ödeme kolaylığı sağlıyoruz efendim"

Selam sazanlar. ne işiniz var paypal kartla. bütün kredi kartlarının limitini yediniz bitirdiniz bütün bankalara borçlandınız şimdi sıra paypal karta mı geldi?Paypal Kart Almak istiyorsunuz amaini ve kullanımı nasıl onu merak ediyorsunuz ha birdediye merak ediyorsunuz. Hiç meraklanmayın hiç de havas etmeyin.Kredi kartım olmadığı için paypal hesabımı onaylattıramayan ben de sizler gibi paypal kart çıkınca sevindim. "hah şimdimı doğrulayabilirim" dedim ama paypal kartı inceleyince bu işin hiçte kullanıcı dostu olmadığını gördüm.One öyle Migroslardan veya başka bir yerden paypal kartı alırken 5 tl. karta para yatırırken ücret, kartla işlem yaparken ücret. karttan para çekerken ücret. kartı herhangi bir bankamatiğe sok (TEB Hariç) bakiye öğren ücret, para çek ücret, herşeye ücret. haa birde hiçbirşey yapmasan dahi aylık kart aidatı ücreti hesabından kesiliyor.bırakın bu ayakları benim bankamda kart aidatı yok havale eft ücreti yok kartla alışveriş yaparken ücret yok. size tavsiyem faizsiz ve bereketli banka kartı (kredi kartı değil) Kuveytturk kartı alın kullanın. hesabınızda para varsa harcarsınız yoksa kemerde bir delik daha açıp kemeri sıkarsınız o zaman biraz daha geç acıkıp öğün atlayarak tasarruf edebilirsiniz.geçin bunları bir kalem kolaylaşıyor da bana mı kolaylaşıyor herşey parasıyla kolaylaşıyor.internet üzerinden kendi paramla kendi kıçıma don alırken neden paypala para ödeyecekmişim?sağol kardeşim almayayım ben..o kolaylığı sen git parası bollarla bir görüş istersen ben paypalsız da yaşarım hatta şimdi paypal hesabımı kapatıyorum. kredi kartım yok diye hesabımı onaylamadınız banka kartımı kabul etmediniz. paypal karttan da her cacığa ücret istiyorsunuz. zaten paypal kartın satıldığı "gavura satılmış Migros" u da hiç sevmiyorum. size hayırlı işler bol güneşler.gidem de kendime bi çay alam.Haber bitti.Güncelleme 2017 Kasım:Paypal da bizi sevmedi. Türkiye den çekildi.bunlar böyle işte dostu düşmanı iyi tanıyın.15 temmuzdan sonra bunlar hemen çekildi.