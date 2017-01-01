Açık lise kayıt yenileme son başvuru tarihi

Açık Lise kayıt yenileme Tarihleri




Açık öğretim lisesinde aktif olan veya iki sene ara vermiş olan (donuk) veya kaydı silinmiş olanlar için 2014 yılı kayıt yenileme son günü yani son başvuru tarihi 24 ekim 2014. (dikkat edin sıfırdan yeni kayıt olacaklar değil kaydını yenilemek isteyenler için. sıfırdan yeni kayıt olacakların zamanı doldu otuz eylüldü son tarih) hadi göreyim sizi 'ooh kayıt tarihleri uzatılmış' deyip yine son güne kadar sallayın
ondan sonra da kayıt olamayın.
sizden bi cacık olmaz.



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