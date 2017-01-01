Teessüf ederim Hadi bize Gidelim tenni terenne Fikret Alper

Teessüf ederim Hadi bize Gidelim tenni terenne

Şarkısını kim söylüyordu : Fikret Alper 90 ların sevilen pop şarkılarından biri olan tenni terenne parçasının video klibini de sözlerini de youtube de gezerken denk geldi tenni terennüm teessüf ederim hadi bize gidelim teenni tenni tenni tenni terenne diye arayanlar için aşağıda paylaşıyoruz; youtbe-mp3 den şarkıyı mp3 e çevirip indirebilirsiniz.dün akşam yine söz verdin de gelmedinyazıklar olsun sana teessüf ederimyine aynı mecliste beni rezil ettinestağfurullah, rica ederim, teessüf ederim