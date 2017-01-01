Teessüf ederim Hadi bize Gidelim tenni terenne Fikret Alper

Teessüf ederim Hadi bize Gidelim tenni terenne

Şarkısını kim söylüyordu : Fikret Alper 90 ların sevilen pop şarkılarından biri olan tenni terenne parçasının video klibini de sözlerini de youtube de gezerken denk geldi tenni terennüm teessüf ederim hadi bize gidelim teenni tenni tenni tenni terenne diye arayanlar için aşağıda paylaşıyoruz; youtbe-mp3 den şarkıyı mp3 e çevirip indirebilirsiniz.





Teesüf Ederim hadi bize gidelim video

Teesüf Ederim Hadi bize Gidelim Sözleri
dün akşam yine söz verdin de gelmedin
yazıklar olsun sana teessüf ederim
yine aynı mecliste beni rezil ettin
estağfurullah, rica ederim, teessüf ederim


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