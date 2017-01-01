Dionisos ve Anadolu Köylüsü Kitabı Metin And

Okan Bayulgen Dada dandinistan da dedi ya hemen entel olmak için arıyorsunuz. biz desek çok süper kitap okuyunyüzüne bakmaz bide bize hakaret edersiniz.anadolu köylüsü ve dionysosYatın da zıbarın programın sonunda yine pişman olacaksınız. bu böyle saat 3 e kadar gider.Bakın adam size gizli mesaj veriyo çocuklarıma tv izletmiyorum diyo yani zıbarın yatın demek istiyo.Aha size Ekitap Metin AND Anadolu köylüsü ve Dionisos kitabı (pdf) indirin okuyun