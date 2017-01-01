Gündemden Haberimiz Yok

bunların bize hesabı sorulacak

Ülke Gündemi öyle bi zırt pırt değişiyor ki ve patlakhaber editörü o kadar tembel ki Dünyadan haberi yok.-ya şunlara verelim özerkliği devlet kursunlarsonrada Askerle fethedelim nedir bu yaa.bunlara polis az geliyor.-Neymiş Ülkenin itibarıymış. Ya şimdi itibarın sırası mı?neymiş Tayyibin Sarayıymış.Cumhurbaşkanlığı sarayı orası Tayyip ömür boyu orda mı kalacak.ondan sonra da twitterda"Kola yı boykot arieli boykot görev tamam! Yarabbi [Sen kahreyle] Ebabilleri bekliyoruz."oldu. gözüm doldu elimizi hiç taşın altına koymayalım hep en kolaya kaçalım.Galatasaray 4 DÖRTLÜK Takım olmuş golleri dörder dörder yiyormuş.Beşiktaş Avrupa da çok güzel maçlar çıkarmışEmre Bölezoğlu biliçe "Aman tanrim" demiş.Google Android Cıngırbırt jilibiyn den sonra şimdi de lolipop çıkarıyormuş.64 bit olacakmış.iphone 6 çıkmış işe başlayalı bir ay olan delikanlılar 24 taksitle ayfon almışkontursuz geziyormuş.Suriye de ışid Denen bir örgüt islam adına önüne geleni kesip doğrayarak Batıda hem islamın ve Müslümanların imajını kötülüyor hemde doğudaLailahe illallah diyen adamları kıtır kıtır kesiyormuş.Bunların hiçbirinin haberini doğru düzgün girmedik.Sanki girsek Google çıkarıyor da çıkarmıyor bu aralar bizi ne yaptıysak çıkarmıyor yeni tema mı eklesek ne yapsak.her neyse işte gündemden az çok haberiniz oldu.haa birde hava durumu sunalım sizlereönümüzdeki 10 gün pastırma yazı haberiniz olsun Allahu alem soğuk hava dalgası ve yağışlar gelmeden gezin tozunsonra evlere kapanacağız kara kış kapımızda. Allah odunu kömürü yakacak parası olmayanlara yardım etsin demeyim de yardım edenlerden razı olsun diyeyim.lütfen artık Allahın Adetullahının bu tip işleri Mümin ve cömert kulları vasıtasıyla yaptırmak ve bu sayede onların bu ayni nakdi yardımlarınıperdenin öbür tarafına geçirmek olduğunu bilin.bakın suriyeden gelenle çok zor durumdalar pambık ellerimizi Allah için gariban ceplerimize atalım 10 liramız varsa 5 ini gönderelim.ne varsa garibanda var.esen kalın.