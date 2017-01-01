Vodafone Turkcell Avea Şarj reklamları: Kiminki Daha uzun

GSM Oparatörleri arasındaki rekabet iyice Salı pazarı seviyesine düştü!
Çağımızın sıkıntısı batarya süresi sorununa dikkat çeken reklamlarda palavranın yanıltmanın bini 1 para.
önce Vodafone %25 şarj ömrünü uzatırız dedi.
kime göre? neye göre %25.
diğer operatörlerden Turkcell kendilerine göre %25 olmadığını deklare etmek için apar topar bir şarj süresi reklamı çıkardı.
hoooppil %50 uzuyor..
yani bu durumda reklam yapmayan bir Avea Kaldığı için iki operatör de Avea'ya göre daha iyi şarj süresi vaadediyor ve rakamsal veri ile sonuç beyan ediyor.
Bu verilerin bir resmiliği var mı? yok mu?
Gerçekten 2 aynı telefonda sadece operatör değişikliği ile %50 batarya ömrü uzatılabilir mi?
Buna Kadir Abi İnanır mı?
"ee demek ki en az batarya ömrü Aveada o zaman"
diye düşünürken Avea gayet samimi görünen fakat kelimeleri özenle seçilmiş ustaca bir reklamla diğer operatörleri ters köşe yapmaya çalıştı.
Gelin önce izlemeyenler için şu Çok Konuşulan Avea Şarj ömrü reklamını paylaşalım.
sonra da reklamı ve Gerçekten Operatörler telefonun batarya ömrünü %50 artırır mı onu masaya yatıralım..
5. saniyede Dur!
Neymiş Neymiş Hepimiz Aynı teknolojiyi kullanıyor muşuz alttan da 3g+ hdsp a filan geçiyor.
bu bir kere yanlış.
Ben Vodafone dan Avea ya geçen biri olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki
Avea İstanbul'un Göbeğinde "Salonda çekip Mutfakta çekmeyen" bir GSM Operatörüdür. siz evinizde veya işinizde
ordan oraya hareket ettikçe ve Telefonunuzda Şebeke seçimi ayarını "otomatik" ise. bir 3g ye bağlanırsınız bir edgeye geçersiniz bir de "Hat yok"
olur. dolayısıyla telefonunun siz adım attıkça yeni bir baz istasyonu arar ki bu da daha fazla şarj yer.
bunun çaresi Ya 3g den vazgeçip telefonunuzun şebeke seçimi ayarını "otomatik" ten GSM ye alacaksınız. (Görüntülü görüşmeyi hızlı interneti kullanacağınız zaman 3g yi elle aktif edeceksiniz.) yada arada bir "hat yok" yazmasına razı olup telefonu temelli 3g ye alacaksınız.
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Çünkü TÜRKİYE de kişi Başına En çok Avealılar Konuşuyor.
Doğrudur çünkü En uygun Konuşma tarifeleri Aveada.
Avealılar DÜNYA ortalamasının 2 katı kadar internete giriyor!
bu cümlede katakulli var. çünkü zaten Türkiyedeki tüm operatörlerden Dünya ortalamasının üzerinde
internet kullanımı yapılıyor. Yalnız şebekenin tek çubuk çektiği mekanda internete girmekle
4 çubuk çektiği mekan arasında batarya yönünden gerçekten ciddi fark var. çekim gücü iyi bir operatörde faceye girip bir gönderiyi beğenmek ve yorum yapmak 40saniye sürüyorsa çekim gücü zırt pırt değişen kötü bir operatörde aynı işlem 5 dakika sürebiliyor. dolayısıyla
Avealılar "Daha uzun süre de" internete giriyor.
ve Avea nın çekim kalitesi gerçekten masaya yatırılacak
derecede vahim.
Oynatalım Uğurcum....
Türkiye de kişi başına en çok mesajı Avelılar atıyor..
bu da doğrudur. Aklım Sünger bob çizgi filminde Sünger bob un patronu bay yengeç in
Dünyanın en ünlü spatulacısı dururken Sünger bob u tercih etmesinin sebebi geliyor
Sünger Bob soruyor
-efendim o dünyanın en meşhur ızgaracısı neden beni seçtiniz?
Bay Yengeç cevap veriyor;
-Çünkü Sen UCUZSUN sünger Bob.
Aveada da durum böyle Ucuz diye geçtik ama maalesef çekim kalitesinde muazzam problemler var.
hemde istanbul gibi yerde. internete giremiyoruz bari mesajlaşalım diyoruz millete mesaj yazıyoruz
Avealı oılmayanlar sms paketleri olmadığı için cevap yazmıyorlar. öyle kalıyoruz lök gibi.
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Ayrıca Avealılar Bilir Şarjı Ekran parlaklığı, Arka planda çalışan uygulamalar- sürekli açık bluetooth ve bildirimler titreşim vs.. bitirir.
öyle de güzel kardeşim Avea Olsun Vodafone Olsun Turkcell Olsun bir operatörden "sittin sene sözleşme ile" telefon aldığımızda telefonun içerisine 1 kere bile kullanmayacağımız götüm götüm operatör uygulamalarını yüklüyorsunuz. bunlar hem arka planda verdiğiniz "hediye interneti" hemde bataryı sömür sömür sömürüyor. kaldırılamıyor da benim batarya ömrümü düşünüyorsan kalbin kadar saf ve temiz bir rom la telefonu bana ver. adama ayda 500mb internet hediyeli taahütlü telefon veriyorsunuz telefonun içindeki "kaldırılamaz" operatör uygulamaları "kapatmayı bilmeyen" gariban vatandaşın internetinin yarısını yiyor zaten.
SÖZÜN ÖZÜ
Hiçbir Gsm operatörü sırf operatör değiştirerek %50 veya %25 uzun batarya ömrü sağlayamaz.
Her yerde full çeken bir hattın yer yer tek çubuk çeken bir hatta göre batarya performanıs en fazla %10 etki eder.
TELEFONUNUZUN BATARYASININ ÇOK GİTMESİNİ İSTİYORSANIZ;
Öncelikle Heryerde Full çeken yani kapsama alanı en iyi operatörden hat alın.
telefonunuzun yazı boyutunu en büyük yapıp ekran parlaklığını en aza indirin.
Kullanmadığınız uygulamaları kaldırın
Whatsapp Google play Facebook Messenger gibi bildirimi gerekli uygulamalar dışında diğer uygulamaların bildirimini kapatın.
Bluetooth wifi ve Konum bilgisi (GPS) ni işiniz biter bitmez kapatın.
wiki pedi veya internet üzerinden uzun bir yazı okuyacaksanız çevrimdışı okumak üzere kaydedebileceğiniz bir tarayıcı (OPERA) kullanın.
böylece kaydettiğiniz sayfaları Metroda veya şebeke wi fi olmayan yerde okuyabilirsiniz otobüs minibus taksi cip biip gibi hareket halinde okurken şebeke gitti geldi davası olmaz.
telefonunuzu her zaman Full şarjedin.