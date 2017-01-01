Vodafone Turkcell Avea Şarj reklamları: Kiminki Daha uzun

Çağımızın sıkıntısı batarya süresi sorununa dikkat çeken reklamlarda palavranın yanıltmanın bini 1 para.öncededi.kime göre? neye göre %25.diğer operatörlerden Turkcell kendilerine göre %25 olmadığını deklare etmek için apar topar bir şarj süresi reklamı çıkardı.hooopuzuyor..yani bu durumda reklam yapmayan bir Avea Kaldığı için iki operatör de Avea'ya göre daha iyi şarj süresi vaadediyor ve rakamsal veri ile sonuç beyan ediyor.Gerçekten 2 aynı telefonda sadece operatör değişikliği ile %50 batarya ömrü uzatılabilir mi?diye düşünürken Avea gayet samimi görünen fakat kelimeleri özenle seçilmiş ustaca bir reklamla diğer operatörleri ters köşe yapmaya çalıştı.Gelin önce izlemeyenler için şu Çok Konuşulanpaylaşalım.sonra da reklamı ve Gerçekten Operatörler telefonun batarya ömrünü %50 artırır mı onu masaya yatıralım..Neymiş Neymiş Hepimiz Aynı teknolojiyi kullanıyor muşuz alttan da 3g+ hdsp a filan geçiyor.bu bir kere yanlış.Ben Vodafone dan Avea ya geçen biri olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim kiAvea İstanbul'un Göbeğinde "Salonda çekip Mutfakta çekmeyen" bir GSM Operatörüdür. siz evinizde veya işinizdeordan oraya hareket ettikçe ve Telefonunuzda Şebeke seçimi ayarını "otomatik" ise. bir 3g ye bağlanırsınız bir edgeye geçersiniz bir deolur. dolayısıyla telefonunun siz adım attıkça yeni bir baz istasyonu arar ki bu da daha fazla şarj yer.bunun çaresi Ya 3g den vazgeçip telefonunuzun şebeke seçimi ayarını "otomatik" ten GSM ye alacaksınız. (Görüntülü görüşmeyi hızlı interneti kullanacağınız zaman 3g yi elle aktif edeceksiniz.) yada arada bir "hat yok" yazmasına razı olup telefonu temelli 3g ye alacaksınız.Devam Edelim reklama...Doğrudur çünkü En uygun Konuşma tarifeleri Aveada.bu cümlede katakulli var. çünkü zaten Türkiyedeki tüm operatörlerden Dünya ortalamasının üzerindeinternet kullanımı yapılıyor. Yalnız şebekenin tek çubuk çektiği mekanda internete girmekle4 çubuk çektiği mekan arasında batarya yönünden gerçekten ciddi fark var. çekim gücü iyi bir operatörde faceye girip bir gönderiyi beğenmek ve yorum yapmak 40saniye sürüyorsa çekim gücü zırt pırt değişen kötü bir operatörde aynı işlem 5 dakika sürebiliyor. dolayısıylaAvealılar "Daha uzun süre de" internete giriyor.ve Avea nın çekim kalitesi gerçekten masaya yatırılacakderecede vahim.Oynatalım Uğurcum....bu da doğrudur. Aklım Sünger bob çizgi filminde Sünger bob un patronu bay yengeç inDünyanın en ünlü spatulacısı dururken Sünger bob u tercih etmesinin sebebi geliyorSünger Bob soruyor-efendim o dünyanın en meşhur ızgaracısı neden beni seçtiniz?Bay Yengeç cevap veriyor;-Çünkü Sen UCUZSUN sünger Bob.Aveada da durum böyle Ucuz diye geçtik ama maalesef çekim kalitesinde muazzam problemler var.hemde istanbul gibi yerde. internete giremiyoruz bari mesajlaşalım diyoruz millete mesaj yazıyoruzAvealı oılmayanlar sms paketleri olmadığı için cevap yazmıyorlar. öyle kalıyoruz lök gibi.Devam Edelim Reklama;öyle de güzel kardeşim Avea Olsun Vodafone Olsun Turkcell Olsun bir operatörden "sittin sene sözleşme ile" telefon aldığımızda telefonun içerisine 1 kere bile kullanmayacağımız götüm götüm operatör uygulamalarını yüklüyorsunuz. bunlar hem arka planda verdiğiniz "hediye interneti" hemde bataryı sömür sömür sömürüyor. kaldırılamıyor da benim batarya ömrümü düşünüyorsan kalbin kadar saf ve temiz bir rom la telefonu bana ver. adama ayda 500mb internet hediyeli taahütlü telefon veriyorsunuz telefonun içindeki "kaldırılamaz" operatör uygulamaları "kapatmayı bilmeyen" gariban vatandaşın internetinin yarısını yiyor zaten.Hiçbir Gsm operatörü sırf operatör değiştirerek %50 veya %25 uzun batarya ömrü sağlayamaz.Her yerde full çeken bir hattın yer yer tek çubuk çeken bir hatta göre batarya performanıs en fazla %10 etki eder.Öncelikle Heryerde Full çeken yani kapsama alanı en iyi operatörden hat alın.telefonunuzun yazı boyutunu en büyük yapıp ekran parlaklığını en aza indirin.Kullanmadığınız uygulamaları kaldırınWhatsapp Google play Facebook Messenger gibi bildirimi gerekli uygulamalar dışında diğer uygulamaların bildirimini kapatın.Bluetooth wifi ve Konum bilgisi (GPS) ni işiniz biter bitmez kapatın.wiki pedi veya internet üzerinden uzun bir yazı okuyacaksanız çevrimdışı okumak üzere kaydedebileceğiniz bir tarayıcı (OPERA) kullanın.böylece kaydettiğiniz sayfaları Metroda veya şebeke wi fi olmayan yerde okuyabilirsiniz otobüs minibus taksi cip biip gibi hareket halinde okurken şebeke gitti geldi davası olmaz.telefonunuzu her zaman Full şarjedin.