Yetenek sizsiniz riccardo mancini

Yetenek sizsiniz riccardo manciniişte tv8 de Elvis presley ve Rap dahil birçok şarkıyı söyleyen Riccardo mancini performans videoları (Aşağıda)
i like to move it move it - aylak to movit movit
Gerçekten Adamın performansı süperdi çok beğendim.
tv den çektiğim videoları youtube'a upload ediyorum.
Acun Abi Lütfen sen karışma lütfen evimdeki tv nin görüntüsünü çektim. o da mı telif hakkı lütfen itirazda bulunma
Adam sekis bomb u söyledi yaa :)
çok güzel sesi var çok beğendim. Acun abi bak hert videonu koymuyorum burası benim kişisel haber sitem sadece sevdiğim şeyleri paylaşıyorum
lütfen karıştırma ortalığı.
Dean Martin
Elvis Presley
Julio İglesias
Lois Armstrong
Tom Jones
DR.Dre söylediği parçanın adı ne?(bu harikaydı)
patlak yorumcumuz cevap yazmış. DRE STİLL Şarkısıymış. teşekkürler.
bu parçayı kesip mp3 yaptım. 58 saniye sürüyor.
indirmek için tıklayın yaşlı adam riccardo mancini dre mp3 indir
2. videoda seks bomb u söyledi.
Güncelliğini yitiren videolar youtube dan kaldırıldığı için bizde buradan sildik.