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iett hareket saatleri 42KT KOCATAŞ-SARIYER

By  12/14/2014 10:32:00 ÖS  Haberi Değerlendir

Mobil iett 42KT KOCATAŞ-SARIYER hareket saatleri - CEP UYUMLU

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42KT KOCATAŞ-SARIYER Otobüsü
Güncel saatler için aşağıdaki Cep site bağlantısına tıklayınız.


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