Ütopya Pasaportu Kaç para

Ütopya Pasaport ücretleri Aylık Kaç para

Tv8 deki Ütopya programını izliyorum internetten de üye olmadan hergün 10 dakika canlı izleyebiliyorum ama Ütopyayı daha fazla izlemek istiyorum. ütopya pasaportu almalısınız diyor. şartları ve koşulları okuyorumhakkında en ufak bir bilgi yokböyle ticaret mi olur?Yani Milletvereceğini bilmeden üye oluyor. şartlarda bahsedilen sadece her ayın son 3 gününden önce pasaportunuzu iptal edebilirsiniz. pasaport ücretlerini görmek için Benim ütopyam sayfasına bakabilirsiniz. Benim Ütopyam sayfası ise üyelikle açılan bir sayfa yani ben ürünü aldıktan sonra ne kadarmış diye girip bakacağım. böyle saçmalık olur mu? Ticaret kanunlarına aykırı bir olay değil mi? önce ürünü al sonra fiyatını öğren. millet de benim gibi sabırsız açmak izlemek istiyor hop 10 dakika sonra pasaport alın diyor. buradan ütopya pasaportu olanlara sesleniyorumbir yorum olarak bari yazın da millet öğrensin. hatta aklımadiye yazmak geliyor ama Acunn la da uğraşmak istemiyorum şimdi. o da oradan ekmek yiyor. yalnız Acun Abi böyle ticaret olmaz bir malı aldıktan sonra istediğin fiyatı söylersin ki.biz biliyoruz ne alacağımızıalacağız ve istediğimiz zaman tabletten telefondan farklı farklı kameralardan 7/24 ütopyayı izleyebileceğiz. alacağımızı biliyoruz da vereceğimizi bilmiyoruz bu nasıl iş?Anlayan beri gelsin.