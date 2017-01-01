Beşiktaşın Yeni Rakibi kim belli oldu Club Brugge

Beşiktaşın Kanırta Kanırta yendiği Liverpool dan sonraki Rakibi Club Brugge, Belçika Ligi'nde lider durumda. Brugge, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde hiç yenilmedi. gelsinler bakalım bi taraftar bi şenlik görsünler Altaki habere bakın liverpool oyuncusu çarşı hakkında ne demiş. hehehee
Club Bruggenin tehlikeli oyuncuları
Nikola Storm
Tuur Dierckx
Obbi Oulare
Lior Rafaelov
Lior Rafaelov Club Brugge Golleri video
--güncelliğini yitiren video kaldırıldı---
ve UEFA Diğer bütün Eşleşmeler
Everton-Dinamo Kiev
Dinipro-Ajax
Zenit-Torino
Wolfsburg-Inter
Villareal-Sevilla
Napoli-Dinamo Moskova
Club Brugge-Beşiktaş
Fiorentina-Roma
Sıradaki Haberimiz C Brugge Bjk Maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta. inşallah konumuz tutarta sitemiz biraz hit alır.