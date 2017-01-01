Beşiktaşın Yeni Rakibi kim belli oldu Club Brugge

Beşiktaşın Kanırta Kanırta yendiği Liverpool dan sonraki Rakibi Club Brugge, Belçika Ligi'nde lider durumda. Brugge, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde hiç yenilmedi. gelsinler bakalım bi taraftar bi şenlik görsünler Altaki habere bakın liverpool oyuncusu çarşı hakkında ne demiş. heheheeNikola StormTuur DierckxObbi OulareLior Rafaelov--güncelliğini yitiren video kaldırıldı---ve UEFA Diğer bütün EşleşmelerEverton-Dinamo KievDinipro-AjaxZenit-TorinoWolfsburg-InterVillareal-SevillaNapoli-Dinamo MoskovaClub Brugge-BeşiktaşFiorentina-RomaSıradaki Haberimiz C Brugge Bjk Maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta. inşallah konumuz tutarta sitemiz biraz hit alır.